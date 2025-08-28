Nuria Kaiser y su libro Bravas, en el IPBA

Este día, la escritora potosina Nuria Kaiser presenta el libro Bravas, en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), a las 19:00 horas.

En la publicación explora a través del cuento la vida de mujeres enfrentadas a distintos abismos cotidianos. David Ortiz Celestino aportará los comentarios.

Bravas es una compilación de relatos donde las protagonistas habitan matrimonios silenciosos, encarnan roles de sirvientas, madres, esposas despechadas o mujeres que manipulan y juzgan. El tono de las historias combina ironía y crítica social, mostrando personajes que se mueven entre contradicciones y defectos, pero también en la búsqueda de sentido dentro de una sociedad marcada por la hipocresía.

Nuria Kaiser explicó que el libro tomó su título de uno de los cuentos y que cada historia surge de su propia experiencia y observación. Señaló que, como afirma Chimamanda Adichie, toda literatura nace de una vivencia y, en ese sentido, su escritura se alimenta tanto de lo vivido como de lo visto a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

La capacidad de Kaiser se destaca en retratar personajes femeninos alejados de estereotipos y señaló que la autora ha consolidado una voz particular dentro de la narrativa mexicana contemporánea.

Nuria Kaiser nació en San Luis Potosí en 1979. Es licenciada y maestra en Letras Modernas Inglesas por la UNAM. En 2017 obtuvo el Premio Manuel José Othón del Certamen 20 de Noviembre con su libro de cuentos Provincia me mata y en 2022 publicó la novela Una vida de mentiras con Editorial Planeta.

Con Bravas, su tercer libro, mantiene una trayectoria que combina la docencia, la escritura de narrativa breve y la novela.