logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Nuria Kaiser y su libro Bravas, en el IPBA

Por Estrella Govea

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Nuria Kaiser y su libro Bravas, en el IPBA

Este día, la escritora potosina Nuria Kaiser presenta el libro Bravas, en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), a las 19:00 horas. 

En la publicación explora a través del cuento la vida de mujeres enfrentadas a distintos abismos cotidianos. David Ortiz Celestino aportará los comentarios. 

Bravas es una compilación de relatos donde las protagonistas habitan matrimonios silenciosos, encarnan roles de sirvientas, madres, esposas despechadas o mujeres que manipulan y juzgan. El tono de las historias combina ironía y crítica social, mostrando personajes que se mueven entre contradicciones y defectos, pero también en la búsqueda de sentido dentro de una sociedad marcada por la hipocresía.

Nuria Kaiser explicó que el libro tomó su título de uno de los cuentos y que cada historia surge de su propia experiencia y observación. Señaló que, como afirma Chimamanda Adichie, toda literatura nace de una vivencia y, en ese sentido, su escritura se alimenta tanto de lo vivido como de lo visto a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La capacidad de Kaiser se destaca en retratar personajes femeninos alejados de estereotipos y señaló que la autora ha consolidado una voz particular dentro de la narrativa mexicana contemporánea. 

Nuria Kaiser nació en San Luis Potosí en 1979. Es licenciada y maestra en Letras Modernas Inglesas por la UNAM. En 2017 obtuvo el Premio Manuel José Othón del Certamen 20 de Noviembre con su libro de cuentos Provincia me mata y en 2022 publicó la novela Una vida de mentiras con Editorial Planeta.

Con Bravas, su tercer libro, mantiene una trayectoria que combina la docencia, la escritura de narrativa breve y la novela.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CONCIERTO DE LA CAMERATA EN EL CEART
CONCIERTO DE LA CAMERATA EN EL CEART

CONCIERTO DE LA CAMERATA EN EL CEART

SLP

Estrella Govea

La presentación forma parte de los eventos especiales por el aniversario 17 del recinto

Presentan obras reconocidas en Premio de Literatura
Presentan obras reconocidas en Premio de Literatura

Presentan obras reconocidas en Premio de Literatura

SLP

Estrella Govea

Nuria Kaiser y su libro Bravas, en el IPBA
Nuria Kaiser y su libro Bravas, en el IPBA

Nuria Kaiser y su libro Bravas, en el IPBA

SLP

Estrella Govea

Día Nacional de las Personas Adultas Mayores
Día Nacional de las Personas Adultas Mayores

Día Nacional de las Personas Adultas Mayores

SLP

Estrella Govea