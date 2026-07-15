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Fusión-a-dos, exposición escultórica

Por Estrella Govea

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Fusión-a-dos, exposición escultórica
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      Fusión-a-dos, es la exposición escultórica de Jesús Mateo Torres Arriaga, vigente en la  Galería 4 del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes "Raúl Gamboa".

      Torres Arriaga es beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2025 en la categoría Adolescentes Creadores Nuevos Talentos.

      La muestra reúne una serie de piezas que parten de la combinación de distintas especies animales para construir nuevas formas y explorar el concepto de identidad compartida.

      El proyecto toma como punto de partida la unión de dos elementos que conservan parte de sus características originales mientras conforman una sola composición. A partir de esa relación, las esculturas muestran cómo formas, texturas y rasgos de distintas especies pueden integrarse en una obra que plantea una nueva lectura de la convivencia y la coexistencia.

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      Cada pieza se construye mediante el modelado de volúmenes y contrastes que permiten identificar las cualidades propias de cada animal, como su fuerza, agilidad o libertad.

      Esa integración busca representar el equilibrio entre las diferencias y convertir dos figuras independientes en una sola estructura escultórica sin borrar por completo su origen.

      La propuesta también hace una reflexión sobre los lazos entre individuos y la manera en que las relaciones modifican la identidad.

      La fusión de las especies funciona como un recurso visual para abordar temas como la colaboración, la empatía y la construcción de experiencias compartidas, trasladando esas ideas al lenguaje tridimensional de la escultura.

      Con Fusión-a-dos, Jesús Mateo Torres Arriaga desarrolla una exposición que convierte conceptos como la dualidad, la unión y la conexión en formas tangibles.

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