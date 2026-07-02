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Cultura

Ganadores en el Concurso Estatal de las Artes

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Ganadores en el Concurso Estatal de las Artes
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      Las y los ganadores del Concurso Estatal de las Artes Infantil y Juvenil 2026 fueron dados a conocer tras la evaluación de los trabajos presentados en las disciplinas de pintura, cuento, piano, violín y guitarra.

      El certamen reunió a participantes de distintas edades con propuestas en artes visuales, literatura y música, áreas que conforman esta convocatoria dirigida a la niñez y juventud potosina.

      La edición de este año contempló las categorías Pintura "Emma Báez", Cuento "Ana Neumann", Piano "Miguel C. Meza", Violín "Julián Carrillo" y Guitarra "Gerardo Arriaga". Los jurados especializados definieron a las personas ganadoras de primero, segundo y tercer lugar en cada categoría, además de otorgar menciones honoríficas y declarar algunos premios desiertos cuando las obras no alcanzaron los criterios establecidos.

      Entre los resultados destacan Ernesto de Jesús Gutiérrez Sánchez, Julieta Elizabeth Grimaldo Ramírez y Fabián Arriaga López en pintura; Chrizttel Yulietth Infante Reyes, Natalia Loredo Chávez y Mónica Mirabal Moreno en cuento; Mateo Serna Landaverde, Isaac Dersú Cancino Escamilla y María Fernanda Ponce Salas en piano; Ilya Shimalin Tsyganov, Julia Navarro Sandoval y Carlos Nava Méndez en violín; así como Sofía Regina Martínez Hernández, Lya González Mileo y Sebastián Corpus Castillo en guitarra.

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      Además de los estímulos económicos correspondientes, el programa contempla una serie de actividades para difundir el trabajo de las y los participantes

      Las obras de pintura seleccionadas formarán parte de una exposición en la Galería del Sótano del Teatro de la Paz, mientras que los cuentos ganadores tendrán una lectura pública en la Casa Ramón López Velarde.

      El reconocimiento concluirá con una Gala Musical, donde las y los intérpretes premiados compartirán escenario con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.

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