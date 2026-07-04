"La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemala"

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La Premio Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, considera que las redes de impunidad se han aprovechado de las debilidades del sistema legal en Guatemala para cooptar las instituciones judiciales del país.

"Aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia, y eso es lo más triste", afirmó Menchú en una entrevista con EFE, con motivo del homenaje que le rendirá este mes la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), en la que sostuvo que los "poderes ocultos" y el crimen organizado secuestraron las instituciones que debían proteger a la ciudadanía.

Este reconocimiento literario, que coincide con la antesala de la conmemoración del 30.º aniversario de la firma de los históricos Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996, sirve de marco para que la activista repase un hito histórico que puso fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), con un saldo de más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

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"A mí me impresiona mucho porque creo que después de los acuerdos de paz se posicionaron efectivamente el narcotráfico, el crimen organizado y los poderes ocultos", explicó Menchú, al señalar que estas estructuras ocuparon de forma estratégica el espacio de un Estado que "no se despertó a tiempo".

"Fueron muy estrategas; ocuparon los espacios que queríamos blindar para que la justicia no estuviera al servicio de la impunidad. Y precisamente la impunidad es la que se aprovechó de estos poderes tan complicados", añadió.

En ese contexto, la lideresa k´iche´ citó el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del extinto diario elPeriódico, quien ha enfrentado procesos penales que lo mantuvieron casi tres años en prisión preventiva, un caso denunciado internacionalmente como una represalia política.

"Es un teatro que verdaderamente avergüenza a Guatemala. Hace que el país siga siendo emblemático en el mundo no por las buenas cosas que hace, sino porque realmente aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia, y eso es lo más triste", sentenció.

Menchú opinó que los desajustes institucionales también han alcanzado los programas de resarcimiento para las víctimas de la guerra civil, debido a que la falta de una tipificación clara ha provocado controversias sobre quién debe ser reconocido como víctima.