¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ya no es solamente mirarte al espejo y (re)descubrir las carencias, los excesos, las fatigas, desvelos, los susurros en los que se ha convertido tu cuerpo al cumplir treinta años. Eres todavía un niño, me dicen mis amigas de 50. Entonces ¿qué es este dolor, esta punzada, este abultamiento en el vientre que no me permite colocarme la playera de Barcelona que compré en mi cumpleaños 20?

Eres lo que comes, me dicen los especialistas fitness de internet y que recomiendan comer verduras hasta el hartazgo y beber agua cada hora e ingerir de tres a cinco suplementos para hacer crecer mi masa muscular.

Yo solamente quiero, repito, caber en este cuerpo sin desbordarme de la línea punteada que imaginé toda la vida. No quiero esta nariz grande, que ahora se ve más grande por el piercing que le adherí. No quiero estos hombros, no quiero estos brazos que se derriten e inútilmente escondo con mangas largas. No quiero estos dientes que les quedó chica la boca donde los colocaron. Quizá es la acumulación de palabras que tengo para decir desde niño lo que hace que choquen contra ellos causando deformaciones a su paso.

No quepo en mí mismo. Me voy asfixiando tras cada paso que doy mientras persigo mi peso ideal, mi corte de cabello perfecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ya no habrá un mejor tiempo, los mejores años quedaron atrás.

Ahora me queda, si acaso, la oportunidad de amoldar lo que llevo por dentro. Pero me enfermo, mi cabeza me juega una treta y hace que las cosas más sencillas se me olviden. No sé si fue la depresión, el medicamento para curarla o las décadas que año con año me fui contando verdades que no eran mías.

Olvido porque estoy enfermo. Las pastillas para evitar las convulsiones no me permiten recordar que debo tomarlas. Y todo sucede así, de manera que avanzo dos pasos y doy tres hacia atrás.

@Adonai.Uresti