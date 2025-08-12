Martes de teatro con Corazón Gordito

En el marco de la Tercera Semana de Teatro Independiente, dos propuestas escénicas se presentarán este martes 12 de agosto en diferentes foros de la ciudad. Corazón Gordito y El origen del placer según Rebeca integran la programación de esta jornada con funciones dirigidas a públicos diversos.

A las 18:00 horas, el Foro Sombra recibirá Corazón Gordito, producción de Del Buche al Corazón. La obra narra la historia de Lucrecia, madre soltera de dos gemelas: Stella y Mango. Aunque no se parecen físicamente, comparten un fuerte lazo de afecto y resistencia. Stella, considerada “especial” por su madre, hereda su gusto por la actuación; Mango, en cambio, enfrenta un estricto régimen alimenticio y de ejercicio debido a su metabolismo, pero destaca por su valentía y pasión por el futbol. El vínculo entre ellas se pone a prueba cuando Stella decide dejar su hogar para seguir lo que cree que es el amor verdadero.

Más tarde, a las 20:00 horas, en La Guardia del Coyote, se presentará El origen del placer según Rebeca, de Teatro Toledo. Dirigida a jóvenes y adultos, la obra sigue a Rebeca en un viaje personal para comprender y alcanzar el placer. A través de su historia, se abordan temas como la soledad, la memoria, la sexualidad y la búsqueda de identidad, con una perspectiva que parte de la experiencia y del ser mujer.