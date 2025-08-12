Hoy, conferencia Fileteado Porteño

La conferencia Fileteado Porteño, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, impartida por el artista Andrés Flores se llevara a cabo hoy martes 12 de agosto, en el Palacio Municipal a las 18:00 horas. Posteriormente, el mismo maestro dirigirá un taller dedicado a esta técnica pictórica tradicional.

Las actividades forman parte de la programación de la Capital Americana de la Cultura 2025, que en esta ocasión recibe a Argentina y Bolivia. El fileteado porteño es una expresión artística originaria de Buenos Aires hacia finales del siglo XIX. Surgió como un ornamento para embellecer los carros de tracción animal que transportaban alimentos y, con el tiempo, se trasladó a la decoración de autobuses y camiones. Su estilo se caracteriza por el uso de colores vivos, tipografías elaboradas y composiciones que incluyen figuras, flores, cintas y frases populares.

Reconocido en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el fileteado porteño refleja la identidad y la memoria colectiva de la ciudad.

Sus motivos pueden incluir santos, personalidades políticas, ídolos deportivos o artistas populares, así como dichos y refranes que transmiten humor, valores o reflexiones sobre la vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí