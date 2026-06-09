¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La exhibición Museo Rodante reunirá hoy 9 de junio a las 17:00 horas en la Plaza de Armas una selección de automóviles Mustang fabricados entre 1965 y 2026, en una muestra que permitirá recorrer más de seis décadas de historia de uno de los modelos más representativos de la industria automotriz.

La exposición ofrecerá una mirada a la evolución del Mustang a través de sus cambios en diseño, tecnología y desempeño. Desde sus primeras versiones de la década de 1960 hasta los modelos más recientes, los vehículos exhibidos permitirán identificar las características que han mantenido vigente a este automóvil a lo largo del tiempo.

Desde su aparición en 1964, el Mustang ocupó un lugar destacado dentro de la cultura automovilística internacional. Su impacto trascendió el ámbito mecánico para convertirse en un referente del diseño industrial y de la cultura popular, además de influir en el desarrollo de otros vehículos deportivos producidos en distintas partes del mundo.

Como parte de las actividades, a las 18:30 horas se realizará un conversatorio en Palacio Municipal dedicado a la llamada cultura Mustang. En este espacio participarán Sergio Zavala, Jesús Izaguirre, Joel Rojas y Alberto Zavala, con la moderación de Edgar Jiménez Félix, secretario de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La jornada busca acercar al público a la historia y el legado de este modelo automotriz a través de la exhibición de vehículos y el intercambio de experiencias entre especialistas y aficionados.

Con ello, la actividad propone una revisión de la influencia que el Mustang ha mantenido durante más de 60 años dentro de la cultura del automóvil.