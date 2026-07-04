Once Artistas convierten balones de fútbol en piezas de arte

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La exposición "Pasión sin Límites", presenta a 11 artistas potosinos y potosinas que intervienen balones de fútbol para convertirlos en piezas únicas, la muestra puede visitarse en la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.

A través de distintas técnicas y referencias visuales, cada balón cuenta la relación entre el deporte, la identidad y las expresiones culturales que forman parte de la vida cotidiana en el estado.

Entre las obras se encuentra "Cielito lindo", de Arantxa Zoe Díaz, quien retoma las bugambilias presentes en distintos espacios de San Luis Potosí y un fragmento de la canción Cielito lindo, habitual en las tribunas como muestra de apoyo a la Selección Mexicana. La pieza vincula elementos del paisaje urbano con una de las expresiones más reconocibles de la afición futbolística.

Por su parte, Paulina Lucciotto Marín presenta "Pases de tradición", una intervención que integra muñecos de trapo con el traje tradicional del huapango potosino, además de cactus, magueyes y patrones inspirados en mosaicos característicos de la entidad. La obra reúne referencias a la Huasteca Potosina, al entorno natural y a la producción artesanal como parte de una misma composición.

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La cultura popular también tiene presencia en la exposición con "Furrybol", de Saori Álvarez Tapia, quien reúne mascotas de los mundiales de fútbol y personajes inspirados en el anime. En "Juanito nopalito y sus amigos", Breck Acosta recurre a series animadas como Súper Campeones y Fútbol Callejero para recordar cómo el gusto por este deporte forma parte de las infancias mexicanas, acompañado por un personaje original que da identidad a la pieza mediante colores vivos y referencias nacionales.

La muestra también incluye "Perrito futbolero", de Sayuri Álvarez "Yiyo", obra que representa a San Luis Potosí mediante un schnauzer cuya silueta alude a la forma del estado, acompañado por cactus y la copa del Mundial. En conjunto, "Pasión sin Límites" reúne distintas miradas sobre el fútbol como un tema capaz de inspirar propuestas artísticas que dialogan con la identidad, las tradiciones y la cultura visual de San Luis Potosí.