Ganadores del Concurso Estatal de Artes

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La edición 2026 del Concurso Estatal de las Artes Infantil y Juvenil concluyó con la ceremonia de premiación en la que fueron reconocidos 45 niñas, niños y jóvenes.

Además se dieron cinco menciones honoríficas, seleccionados entre 142 participantes de distintas regiones de San Luis Potosí. La convocatoria reunió trabajos en las disciplinas de cuento, pintura, piano, violín y guitarra.

Los reconocimientos correspondieron a las categorías de Cuento "Ana Neumann", Pintura "Emma Báez", Piano "Miguel C. Meza", Violín "Julián Carrillo" y Guitarra "Gerardo Arriaga", certamen que cada año convoca a infancias y juventudes interesadas en desarrollar y mostrar su trabajo artístico. La ceremonia contó con la presencia de autoridades culturales y familiares de las y los participantes.

Durante el acto se entregaron los reconocimientos a las y los ganadores, quienes fueron seleccionados por la calidad de sus propuestas en cada una de las disciplinas.

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El concurso buscaba impulsar la participación de niñas, niños y jóvenes en distintas expresiones artísticas, además de ofrecer un espacio para dar visibilidad a nuevos talentos.

En esta edición participaron representantes de diversos municipios del estado, lo que permitió reunir propuestas de diferentes contextos y trayectorias.