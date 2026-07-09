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Cultura

Charla "Celebremos nuestras victorias"

Por Estrella Govea

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Charla "Celebremos nuestras victorias"
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      El Festival Umbrella 2026 continuará su programación en el Museo de Arte Contemporáneo, el jueves 9 de julio con dos actividades enfocadas en el diálogo y el intercambio de experiencias de la comunidad LGBTIQ+.

      El programa iniciará a las 19:00 horas con el conversatorio "Celebremos nuestras victorias", en el que participarán Olga Lucio, Adrián Barrios y Miguel Waldo.

      La charla abordará los avances que la comunidad ha alcanzado en materia de derechos, así como los retos que aún existen para garantizar su ejercicio. También propondrá una reflexión sobre las herramientas disponibles para hacer valer esos derechos en la vida cotidiana.

      Al término del conversatorio se realizará el Open Mic "Cómo salí(r) del clóset", con la participación de Martín Ortiz, Mat Lomelí, Rafa Macías, Olga Lucio y Andrés Balam. El formato invita a compartir testimonios sobre el proceso de salir del clóset, desde experiencias ya vividas hasta las inquietudes de quienes aún enfrentan esa decisión, con el propósito de propiciar un espacio de escucha entre las personas asistentes.

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