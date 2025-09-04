Presentan “El sonido del agua en las calles vacías”

El sonido del agua en las calles vacías es el libro de la narradora y poeta potosina Yolanda Loredo Meléndez, se presentará este viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas, en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí. La actividad contará con los comentarios de Marisol Vera Guerra y Martín Gutiérrez Barbosa, con entrada libre al público interesado en la literatura contemporánea.

La obra reúne dieciséis cuentos escritos a lo largo de los años, donde la autora propone un recorrido por vidas cotidianas atravesadas por momentos trágicos. Con un estilo marcado por frases breves y atmósferas precisas, Loredo da forma a un universo narrativo donde las tensiones personales y sociales se convierten en el eje de cada relato.

Los cuentos se caracterizan por su exploración de la conciencia social, que aparece como un hilo constante en las historias. Los personajes, situados en márgenes poco representados, adquieren voz a través de la escritura de Loredo, lo que dota a la obra de un carácter singular dentro del panorama narrativo actual.

Yolanda Loredo Meléndez nació en San Luis Potosí, es ingeniera en sistemas computacionales y ha desarrollado una trayectoria literaria que combina su formación técnica con la escritura. Desde 2015 colabora con Cadena Ciudadana de la Cultura en Nuevo León, y su trabajo ha sido incluido en diversas antologías de cuento y poesía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2024 obtuvo el Concurso Nacional de Cuento de Escritoras MX con el relato Las canicas brillan más al mediodía.

Este es el primer libro de cuentos de Loredo, que consolida su presencia en la narrativa mexicana. La publicación representa un punto relevante en su carrera, al reunir en un solo volumen historias que reflejan tanto su evolución literaria como su interés en dar visibilidad a las voces y experiencias que suelen quedar fuera de los discursos centrales de la literatura.

Pie de foto

La obra reúne dieciséis cuentos escritos a lo largo de los años.