Proyectan documental “Mi no lugar”

El documental “Mi no lugar”, dirigido por la realizadora colimense Isis Ahumada Monroy se proyectará en el espacio cultural Chau Resto este 11 de septiembre a las 19:30 horas.

La función forma parte de un circuito de exhibición independiente a cargo de Rodando Film Festival, que busca acercar al público narrativas cinematográficas enfocadas en realidades sociales del país.

La película, de 75 minutos, sigue la historia de Jonathan, un niño que migra de Guerrero a Colima impulsado por sus padres, jornaleros cañeros, con la expectativa de estudiar la secundaria y reunirse con ellos. No obstante, la desigualdad lo lleva a incorporarse al trabajo de la zafra, enfrentando explotación laboral y una vida marcada por el desarraigo. La narrativa se desarrolla a partir de testimonios y escenas de la vida cotidiana en Quesería, Colima, lugar donde se filmó el documental.

Isis Ahumada, directora, guionista y productora, ha dedicado su trayectoria al cine documental desde su natal Colima. Nominada a los premios Ariel en 2018, presentó su ópera prima Mi no lugar en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Actualmente participa en la producción de Valentina o la serenidad, dirigida por Ángeles Cruz. Sobre este proyecto, Ahumada ha señalado que parte de su experiencia personal en una región marcada por el trabajo agrícola y las condiciones sociales que lo rodean.

En la realización de Mi no lugar colaboraron Dalia Reyes en la producción, Iván Salcedo en la cinefotografía, Carlos Cárdenas en la edición y Teo Vásquez Turner en el diseño de sonido. También participaron José Reyes, Nelson Aldape Martínez, Carlos Virgilio Mendoza y Marco Antonio Hernández en distintos aspectos sonoros y musicales. El reparto está integrado por Jonathan Damián y su familia, quienes comparten de manera directa la experiencia que atraviesan como migrantes y trabajadores del campo.