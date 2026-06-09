Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA

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Radical, Encuentro de Creación Sonora, reunirá los días 9 y 10 de junio en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) a compositores, intérpretes y jóvenes creadores en un programa integrado por charlas, sesiones de escucha, revisión de obra, una másterclass y un concierto.

La actividad propone un espacio de intercambio en torno a la música contemporánea y las distintas formas de creación sonora que actualmente se desarrollan dentro y fuera del ámbito académico.

La programación contará con la participación de la compositora Teresa Claudia Martínez, el compositor José Luis Hurtado, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el violinista Leonardo Chávez y el pianista Mateo Hurtado Castillo. A partir de sus experiencias profesionales, compartirán herramientas y perspectivas sobre los procesos de creación, interpretación y escucha dentro del ámbito de la música contemporánea.

Entre las actividades previstas se encuentran charlas, una másterclass de composición, sesiones de escucha y espacios de lectura y revisión de obra.

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