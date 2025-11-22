logo pulso
Recorridos de aniversario en el Museo Francisco Cossío

Por Estrella Govea

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Recorridos de aniversario en el Museo Francisco Cossío

Recorridos especiales en el Museo Francisco Cossío forman parte del programa por su 55 aniversario y ofrecen al público dos actividades dedicadas a conocer distintas etapas de su acervo y la historia del recinto, ambos se realizarán este sábado 22 de noviembre. 

"Museo Francisco Cossío, un viaje en el tiempo", iniciará a las 13:00 horas y recorrerá las once salas del museo. Esta visita retomará piezas representativas de colecciones como la Prehispánica y la de Artes Aplicadas, además de comentar momentos relevantes en la trayectoria del edificio y su vínculo con San Luis Potosí.

Por otro lado, el museo programó a las 16:00 horas el recorrido "Arte religioso en el Museo Francisco Cossío", centrado en la sala dedicada a esta colección. La actividad presentará obras pictóricas, esculturas, mobiliario, objetos musicales, indumentaria, piezas devocionales y utilitarias, así como el altar neogótico que distingue este espacio.

Cada recorrido explicará la procedencia de las piezas y el proceso por el cual integraron el acervo del museo, articulando información histórica y artística que permite comprender su permanencia dentro de la colección. El enfoque se orienta a establecer un diálogo entre los visitantes y los distintos periodos representados en las salas.

