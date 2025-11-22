logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Día Internacional de la y el Músico reflexiones de Emma Calo

Para la soprano potosina el músico contemporáneo desempeña múltiples funciones que rebasan el escenario: es narrador, gestor y mediador emocional

Por Estrella Govea

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Día Internacional de la y el Músico reflexiones de Emma Calo

La puesta en escena Obsérvame, a cargo de la compañía potosina Seres Arte Inclusivo, tendrá funciones en el Teatro del IMSS los días 11 y 12 de octubre, en los horarios de 19:00 y 13:00 horas respectivamente. 

Cada 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la y el Músico, fecha dedicada a Santa Cecilia, reconocida como Patrona de los Músicos desde 1584 por el Papa Gregorio XIII, que busca reconocer el papel de la música en la vida cultural y social, así como visibilizar el trabajo detrás de quienes se dedican a esta disciplina.

En este contexto, la soprano potosina Emma Calo en una entrevista para este medio compartió una mirada puntual sobre el significado de la fecha y los desafíos actuales de la profesión. Para ella, este día representa una pausa que permite revisar el camino recorrido y recordar el propósito original de su labor: conectar, sanar y generar emociones reales. Señala que su trayectoria ha pasado por escenarios diversos, desde concursos nacionales, televisión, orquestas sinfónicas y mariachis, hasta el canto académico, lo que para ella confirma que la música es una vocación sostenida por la disciplina y la constancia.

Calo subraya que uno de los principales pendientes en México es reconocer la música como un trabajo formal y especializado. Considera que aún prevalece la idea de que se ejerce “por amor al arte”, lo que invisibiliza los años de formación, la técnica, la inversión en salud vocal, la producción y la logística que requiere cada presentación, “La plenitud viene de equilibrar ambas cosas: técnica y corazón, estudio y humanidad” mencionó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Apunta que es necesaria una mayor educación tanto en el público como en instituciones y contratantes, así como regulación, contratos claros y tarifas justas que dignifiquen el oficio, agregando que “Cuando la sociedad entienda que un músico profesional trabaja igual que cualquier especialista, entonces podremos hablar de condiciones laborales dignas y de un verdadero reconocimiento a nuestra profesión”.

Sobre la formación de los nuevos músicos, destaca la importancia de un equilibrio entre técnica y desarrollo personal. Señala que la preparación académica es indispensable la teoría, repertorio, idiomas y dominio del instrumento, pero también lo es la estabilidad emocional, la resiliencia y la capacidad de enfrentar la presión. Añade que el contexto actual exige conocimientos en marketing, manejo de redes y construcción de identidad artística.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La magia de la vida
La magia de la vida

La magia de la vida

SLP

cale agundis

Gran Final de Unicanto 2025
Gran Final de Unicanto 2025

Gran Final de Unicanto 2025

SLP

Estrella Govea

en el Cossío, Recorridos de aniversario
en el Cossío, Recorridos de aniversario

en el Cossío, Recorridos de aniversario

SLP

Estrella Govea

Día Internacional de la y el Músico reflexiones de Emma Calo
Día Internacional de la y el Músico reflexiones de Emma Calo

Día Internacional de la y el Músico reflexiones de Emma Calo

SLP

Estrella Govea

Para la soprano potosina el músico contemporáneo desempeña múltiples funciones que rebasan el escenario: es narrador, gestor y mediador emocional