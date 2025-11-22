Día Internacional de la y el Músico reflexiones de Emma Calo

La puesta en escena Obsérvame, a cargo de la compañía potosina Seres Arte Inclusivo, tendrá funciones en el Teatro del IMSS los días 11 y 12 de octubre, en los horarios de 19:00 y 13:00 horas respectivamente.

Cada 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la y el Músico, fecha dedicada a Santa Cecilia, reconocida como Patrona de los Músicos desde 1584 por el Papa Gregorio XIII, que busca reconocer el papel de la música en la vida cultural y social, así como visibilizar el trabajo detrás de quienes se dedican a esta disciplina.

En este contexto, la soprano potosina Emma Calo en una entrevista para este medio compartió una mirada puntual sobre el significado de la fecha y los desafíos actuales de la profesión. Para ella, este día representa una pausa que permite revisar el camino recorrido y recordar el propósito original de su labor: conectar, sanar y generar emociones reales. Señala que su trayectoria ha pasado por escenarios diversos, desde concursos nacionales, televisión, orquestas sinfónicas y mariachis, hasta el canto académico, lo que para ella confirma que la música es una vocación sostenida por la disciplina y la constancia.

Calo subraya que uno de los principales pendientes en México es reconocer la música como un trabajo formal y especializado. Considera que aún prevalece la idea de que se ejerce “por amor al arte”, lo que invisibiliza los años de formación, la técnica, la inversión en salud vocal, la producción y la logística que requiere cada presentación, “La plenitud viene de equilibrar ambas cosas: técnica y corazón, estudio y humanidad” mencionó.

Apunta que es necesaria una mayor educación tanto en el público como en instituciones y contratantes, así como regulación, contratos claros y tarifas justas que dignifiquen el oficio, agregando que “Cuando la sociedad entienda que un músico profesional trabaja igual que cualquier especialista, entonces podremos hablar de condiciones laborales dignas y de un verdadero reconocimiento a nuestra profesión”.

Sobre la formación de los nuevos músicos, destaca la importancia de un equilibrio entre técnica y desarrollo personal. Señala que la preparación académica es indispensable la teoría, repertorio, idiomas y dominio del instrumento, pero también lo es la estabilidad emocional, la resiliencia y la capacidad de enfrentar la presión. Añade que el contexto actual exige conocimientos en marketing, manejo de redes y construcción de identidad artística.