La Gran Final de Unicanto 2025 reunió el pasado 20 de noviembre a doce voces que llenaron el Centro Cultural Universitario Bicentenario con una energía que mezcló competencia, espectáculo y homenaje.

Organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la edición de este año giró en torno a la obra de Juan Gabriel, un compositor que sigue marcando generaciones y que dio materia suficiente para un programa cargado de emoción. Con música en vivo, coreografías y arreglos pensados para cada interpretación, las y los finalistas exploraron distintos matices del repertorio del cantautor, desde la balada más íntima hasta los temas que suelen levantar al público.

Las dos categorías, Talentos en Formación y Talentos Consolidados, permitieron reconocer procesos distintos dentro de la comunidad universitaria. En la primera participaron Néstor Javier Hernández Trejo, Manuel Gerardo Hernández Pacheco, Alexy Gael Tovar Gamboa, Juan Pablo Trujillo Azúa, María del Carmen López Limón y Katya Paulina Cisneros Villela. En la segunda compitieron José Mauricio Sánchez Gil, Jorge Trujillo Azúa, Martha Delia López Díaz de León, Keyla Balderas Téllez, Roberto Carlos Coronado Moreno y Alejandra Meza Cornejo.

Arropados por la Banda Unicanto, las y los finalistas interpretaron temas como Amor eterno, Costumbres, Así fue y Hasta que te conocí, piezas que marcaron el tono de una final que exigió presencia escénica y técnica vocal. Después del repertorio llegó el anuncio de los ganadores: en Talentos en Formación, el primer lugar fue para Juan Pablo Trujillo Azúa; el segundo para Néstor Javier Hernández Trejo; y el tercero para Katya Paulina Cisneros Villela. En Talentos Consolidados, el primer sitio quedó en manos de Alejandra Meza Cornejo, seguida por Martha Delia López Díaz de León y José Mauricio Sánchez Gil. El Premio del Público se lo llevó Keyla Balderas Téllez.

Los tres primeros lugares de Talentos en Formación fueron estudiantes de nuevo ingreso y, por primera vez desde 2018, una participante consiguió ganar categorías distintas en años consecutivos. Se trata de Alejandra Meza Cornejo, quien en 2024 obtuvo el primer lugar en Talentos en Formación y ahora conquistó Talentos Consolidados.