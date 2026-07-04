ROMÁN SHIMALIN TSYGANOV OFRECERÁ RECITAL DE VIOLÍN

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Román Shimalin Tsyganov presentará un recital de violín este sábado 4 de julio a las 16:00 horas en el Museo Francisco Cossío. El concierto contará con el acompañamiento al piano de la maestra María Tsyganova.

El programa reunirá obras de alta exigencia para el instrumento, con el Concierto para violín núm. 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, como pieza principal. El recital incluirá los tres movimientos de esta composición, considerada una de las obras más representativas del repertorio romántico para violín, además de otras piezas del mismo periodo que permitirán apreciar distintos recursos interpretativos del instrumento.

Durante la presentación, Shimalin Tsyganov interpretará el repertorio junto a María Tsyganova al piano, en un formato de música de cámara que forma parte de su preparación artística. El concierto representa una etapa dentro de su formación profesional y antecede futuras presentaciones como solista con orquesta.

Román Shimalin Tsyganov es un violinista mexicano-ruso, integrante de una familia de músicos de origen ruso. Desde edad temprana obtuvo reconocimientos en concursos estatales de violín y piano, además de participar como solista con diversas orquestas. Su trayectoria incluye premios obtenidos por su desempeño musical y una formación enfocada en el desarrollo del repertorio para violín.

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El acceso es gratuito con el boleto de entrada al museo. Debido al cupo limitado, se recomienda al público acudir con anticipación para asegurar su lugar.