ROMPER EL SILENCIO SOBRE LAS MASCULINIDADES

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Antes de escribir El hombre roto, la dramaturga y directora Irlanda Mainou se hizo una pregunta que cambió el rumbo de su proceso creativo: si el machismo ha permitido comprender las violencias que viven las mujeres, ¿qué ocurre con los hombres que también crecen dentro de ese sistema?

La respuesta tomó forma en una obra integrada por cuatro monólogos interpretados por un solo actor, que explora las distintas maneras en que las masculinidades se construyen y se sostienen en el contexto latinoamericano. La puesta en escena, presentada por la compañía Mictlán Escena, llegará el sábado 8 de agosto al Foro Sombra con la actuación de Ricardo Moreno.

La obra surgió a partir de la lectura de La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Mainou explicó que el texto no funcionó como una adaptación, sino como el punto de partida para reflexionar sobre los efectos del patriarcado desde otra perspectiva.

Después de dejar reposar la lectura y profundizar en ensayos sobre masculinidades, decidió escribir personajes que reflejaran experiencias reconocibles dentro de México y Latinoamérica, donde las normas sociales continúan marcando la forma en que los hombres deben comportarse.

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CUATRO HISTORIAS, UN MISMO SISTEMA

Los personajes de El hombre roto pertenecen a contextos distintos. Rodrigo desea escapar de los conflictos familiares; Rodolfo enfrenta la presión de responder al ideal masculino que representa el futbol; David recuerda las secuelas de la guerra y la pobreza; mientras Jesús comparte su experiencia como hombre trans. Aunque sus historias son diferentes, todas muestran cómo las expectativas sociales atraviesan la vida de los hombres y también las violencias que ejercen sobre otros.

Para construirlos, Mainou reunió recuerdos personales, experiencias de personas cercanas e investigación académica sobre género y masculinidades. "Hay momentos donde tengo claro algunos hombres que han pasado por mi vida, algunos amigos, pero también la investigación. Es un cúmulo de todo ello", explicó sobre el proceso de escritura.

REFLEXIÓN SIN IMPONER RESPUESTAS.

La dramaturga señaló que el propósito nunca fue justificar ni condenar a los personajes. A través de la narraturgia, una herramienta que combina dramaturgia y narración, buscó que cada historia condujera al público hacia la reflexión sin imponer respuestas.

El hombre roto, de la compañía Mictlán Escena, se presentará el 8 de agosto a las 20:00 horas en Foro Sombra. La obra cuenta con dramaturgia y dirección de Irlanda Mainou, actuación de Ricardo Moreno, diseño de iluminación de Daniela Martínez, Andrea De La Serna en cabina y tiene una cuota de recuperación de 200 pesos y reservaciones al 444 512 2819.