SÉ VALIENTE

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Pon a prueba tus capacidades, mide tus límites, reconoce tus miedos y supéralos. Ya que de tu valentía crecerás y aprenderás a ser osado.

Sé osado. Intenta, soluciona y enfrenta situaciones, haz lo que deseas, consigue lo que quieras.

No temas, trázate retos y brinca obstáculos, ya que de tu osadía nacerá tu audacia.

Sé audaz. Destácate por tu manera de ser, no presentes reparo a la hora de actuar, arriésgate para conseguir tus propósitos, dispone, ve adelante y atrévete.

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Sé atrevido. ¡Anímate! No es ser impertinente, es hacer cosas inesperadas, es pedir las cosas que quieres, es negociar, es arriesgarse y crear oportunidades. Ya que tu atrevimiento te hará más bravo.

Se bravo. Y agresivo en tu batalla. Actúa con coraje y determinación ante un peligro o dificultad.

Sé bravo de manera inteligente para triunfar manteniendo la calma. Solo siendo indomable, serás grande y heroico.

Sé heroico. Digno de admiración y de respeto. Realiza hazañas y proezas.

Sé guerrero, excelso, jamás te acobardes, nunca dudes, no titubees, no crees desconfianza, siempre haz cosas buenas para poder trascender. Exhala, emana, transmite fuerza.

Sé fuerte. Vence cualquier adversidad, no te desanimes, no dependas de nada ni de nadie, adáptate a los cambios, confía en el tiempo.

No te quejes, que tus problemas sean nuevas oportunidades, no temas a la crítica, eres único e irrepetible. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo.

IG.- @CaleAgundisescritora