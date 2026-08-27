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La OSSLP inicia su segunda temporada de 2026

El maestro Enrique Barrios dirigirá el concierto que incluye piezas emblemáticas del Romanticismo alemán

Por Estrella Govea

Agosto 27, 2026 03:40 p.m.
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La OSSLP inicia su segunda temporada de 2026
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      La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) iniciará su segunda temporada de conciertos de 2026 con el programa "Romanticismo alemán", este viernes 28 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, bajo la dirección del maestro Enrique Barrios.

      El concierto reunirá obras de Carl Maria von Weber, Richard Wagner y Richard Strauss, además de una pieza de Wolfgang Amadeus Mozart. El repertorio comenzará con las oberturas "Euryanthe", "Der Freischütz" y "Oberón", de Weber, compositor vinculado al desarrollo de la ópera romántica alemana.

      La música de Wagner tendrá presencia con la obertura "Rienzi" y el "Preludio y muerte por amor" de "Tristán e Isolda", dos piezas que forman parte del repertorio asociado al compositor alemán y a la evolución del lenguaje musical del siglo XIX.

      El programa también contempla la "Danza de los siete velos", de la ópera "Salomé", de Richard Strauss, una obra marcada por su trabajo orquestal. Para cerrar la velada se interpretará la obertura de "La flauta mágica", de Mozart, una de las composiciones más conocidas del repertorio del compositor austriaco.

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      Con este concierto, la OSSLP retoma sus presentaciones en el Teatro de la Paz y abre una nueva etapa de actividades para la segunda mitad del año. El acceso será gratuito y los boletos podrán recogerse en la taquilla del recinto, de 12:00 a 19:00 horas.

      estrellagoveap@gmail.com

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