Ambiente tóxico > Lazan millones

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Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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      En el papel, el calendario indica que quedan diez meses de los mandatos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos. 

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      Es demasiado tiempo en el que, en condiciones normales, ambas administraciones podrían generar enormes beneficios para la ciudadanía, a través de la colaboración institucional.

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      En la práctica, será una pesadilla de confrontaciones, berrinches y de obstaculizaciones mutuas. A la agresividad declarativa de Gallardo Cardona, Galindo Ceballos optó por contestar en el mismo tono.

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      El alcalde capitalino anunció que descartaba de plano cualquier acercamiento con el mandatario, aludiendo un recurrente incumplimiento por parte del gobierno estatal de los acuerdos establecidos en el pasado reciente, especialmente en lo referente a la liberación de las obras municipales detenidas por cuestiones administrativas en la Contraloría General del Estado.  

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      Así, quedaría cancelada cualquier posibilidad de contacto entre las cabezas de las dos más importantes instituciones de la entidad.

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      Lo irónico es que, precisamente debido al gran peso de ambas instancias, es obligado que en el lapso que les queda, el gobernador y el presidente municipal tengan que encontrarse, dialogar y acordar, Para eso fueron electos y deben entregar resultados.

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      Sin embargo, parece que el cálculo político y el orgullo personal se están colocando por encima de esas obligaciones.

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      Hasta parece que lo están cuerpeando. Luego de que se revelara que el dirigente estatal en funciones del PAN, Enrique Dahud Uresti, cobra en el Congreso, sus colegas del PRI, Sara Rocha, y de Movimiento Ciudadano, Marco Gama, se mostraron extremadamente cautelosos al opinar del caso.

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      Lo curioso es que ambos son también diputados de la Legislatura que incluyó a su contraparte panista en la nómina, por lo que es muy factible que estuvieran enterados del asunto.  

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      Para la Federación Mexicana de Charrería, celebrar sus torneos nacionales en San Luis Potosí resultó muy lucrativo.

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      Al menos en el caso de la justa celebrada el año pasado. El columnista especializado en el deporte nacional, Ramón González Barbet, reveló ayer que, en respuesta a una solicitud de información, la Comisión Nacional del Deporte que, en 2025, recibió aportaciones del erario federal por cinco millones de pesos. 

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      A ese monto hay que sumarle nueve millones de pesos más que recibió en 2020 y 2021.

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      Se trata, ya se comentó, de recursos federales. Sobre el presupuesto estatal, el gobierno de Ricardo Gallardo Juárez lo ha escondido, fiel a la tradición de opacidad de esta 

      administración.

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