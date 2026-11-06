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No es debate político, es un pleito de mercado. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente mundial capitalino Enrique Galindo Ceballos se han enzarzado en un pleito que ya presenta episodios casi diarios y en el que los dos políticos más importantes de la entidad cruzan señalamientos y puyas.

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El factor que incrementó la tensión está a la vista de todos: las elecciones de 2027.

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El alcalde Galindo sale a hacer visitas a los municipios los fines de semana, el gobernador Gallardo lo critica por proselitismo adelantado. El mandatario tiene una desastrosa actuación en el campeonato nacional charro, el presidente municipal se burla de su calificación.

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Pero ahora, la disputa ha escalado aún más tras el polémico anuncio del gobernador Gallardo Cardona de un acuario en el museo Laberinto de las Ciencias y de las Artes. La oposición a esta idea ha nacido en varios sectores, lo que ha provocado que el mandatario, equivocadamente, acuse intereses políticos detrás de esa inconformidad, achacándolos a su espantapájaros favorito.

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El gobernador pierde de vista la enorme incongruencia de su nuevo capricho: en un estado con graves rezagos y sobre todo en materia de agua, un acuario implica un derroche que no puede permitirse.

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Es cierto que la polémica es irresistible para sus opositores políticos, el alcalde entre ellos. Desde luego que iba a torpedear su idea, tal como el mandatario estatal lo ha hecho con obras y acciones de la alcaldía.

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Y en ese sentido, para un tango se necesitan dos. Galindo Ceballos también está siendo un participante activo en el pleito y será igual de responsable que el gobernador de las consecuencias.

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Esos saldos ya están a la vista, con el bloqueo desde la Contraloría General del Estado de obras municipales. El alcalde y el gobernador pueden seguir con su pleito, pero la ciudadanía va a ser la damnificada con esta beligerancia.

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El hecho de que la Fiscalía Especializada en Desaparición sea, en la práctica, una instancia de poca utilidad por la falta de recursos e incluso de una estructura institucional, expone el abandono de estas instancias de la Fiscalía General del Estado.

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Ahí está como confirmación la Fiscalía Anticorrupción, de la que no se le conoce una sola sentencia y padece también el abandono financiero y administrativo de la FGE.

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Las fiscalías especializadas lucen bien en un organigrama, pero a la ciudadanía no les sirven de nada si no se les dota de herramientas para que cumplan su cometido.

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¡HASTA MAÑANA!