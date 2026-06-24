Consecuencias > Penuria financiera

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Pocas veces, los funcionarios públicos de niveles superiores enfrentan en carne propia las consecuencias de su desempeño, decisiones y acciones, sobre todo las generadas en los sectores que resienten las consecuencias negativas de ese trabajo.

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Por el contrario, el tamiz de la crítica en vivo suele ser evitada. No por nada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por no asistir al partido inaugural del Mundial. No se quiso exponer a un abucheo del tamaño del Azteca.

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Aquí, los funcionarios de alto nivel, en especial los que aspiran a participar con una candidatura en la próxima elección, sólo se rodean de audiencias a modo, que garantizan que no habrá sorpresas desagradables.

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Por eso es relevante lo que sucedió ayer en el Congreso. Los diputados, usualmente seguros en una burbuja autoconstruida que los aislaba de la realidad, se toparon de cara con la furia de quienes han sido dañados por su trabajo.

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Y no sólo por lo que corresponde a Héctor Serrano Cortés, el diputado responsable de presentar la iniciativa que es vista como un atentado contra la libertad de expresión. En general, todos los diputados que aprobaron la reforma al Código Penal se toparon de frente con el repudio a sus acciones, quizá por primera vez.

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Desde luego, que la marcha de ayer podrá generar muchas críticas y suspicacias, sin embargo, sirvió para llevar hasta la propia casa de los legisladores una probada a las consecuencias de sus actuaciones.

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tendrá hoy una larga sesión, en la que destaca el elemento financiero.

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Parece que, a medio año y a pocos meses de que inicie formalmente el proceso electoral, el órgano ya tiene problemas financieros, pues tres de sus puntos que se discutirán hoy tienen que ver con "adecuaciones" presupuestales.

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Generalmente, esto implica la petición de aumentos. Al menos así ha sido la tendencia de los últimos años.

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Y como también así ha sucedido, lo más probable es que se tope con la negativa del gobierno del estado. La tacañería de la administración para con el órgano electoral ha sido una constante en esta administración.

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De nueva cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra el nepotismo electoral, para responder a una pregunta vinculada directamente con San Luis Potosí, el PVEM y la senadora Ruth González.

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Esto implica la confirmación, una más, de que en San Luis, los aliados a nivel nacional, serán rivales aquí.