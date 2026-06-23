› Delitos quitapón › Actitud timorata

Hasta donde se ha podido investigar, el uso del logotipo de la Guardia Civil del Estado en una publicación en el muro de Facebook de “Ciudad Valles Código Rojo” ocasionó el proceso contra Christian Herrera Rubio que le costó un mes de cautiverio.

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La publicación era una convocatoria a la ciudadanía de ese municipio para que enviara información sobre quejas de abusos y corrupción de esa corporación policiaca, que en el anuncio se vinculaba a conductas ilícitas.

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Por eso, la Fiscalía General del Estado manejó su caso con el delito normado por el artículo 259 del Código Penal, cuya fracción cuarta sanciona como delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones o uniformes a quien “use uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tiene derecho”.

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Un argumento que se presta mucho a la polémica, pero que palidece ante el hecho de que la parte acusadora, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, originalmente le atribuyó al comunicador el delito de “halconeo” o, según el Código Penal, la obstrucción de la seguridad pública y la vigilancia ilícita.

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No lo sabíamos en mayo del año pasado, cuando el Congreso aprobó la reforma presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pero se trataba de un antecedente directo de la Ley Serrano, que, con el pretexto del uso irregular de la IA, fue usada para inhibir el ejercicio periodístico.

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La reforma gallardista generó un escenario de punibilidad al ejercicio de la libertad de expresión, pese a que, como la Ley Serrano, se aseguraba tenía salvaguardas para el periodismo.

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Sin embargo, en el proceso de Christian Herrera, algo pasó. Mientras que el titular de la SSPC, Jesús Juárez, reveló que su dependencia acusó al comunicador por “halconeo”, la documentación que se conoce del caso, y la propia fiscal estatal, Manuela García Cázares, confirman que el delito por el que se le procesó fue el uso irregular de insignias.

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No se sabe si la denuncia original de la SSPC incluía el delito por el que se encarceló al vállense, su titular sólo habló del “halconeo”.

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De haber existido, el resultado de la indagatoria sugiere que la SSPC no logró acreditarlo y que el uso irregular de insignias fue la tabla salvavidas que libró a la corporación de un gran ridículo.

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En todo caso, esta detención sigue mostrando las costuras de la estrategia gallardista contra los informadores incómodos.

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La senadora panista Verónica Rodríguez, bastante a destiempo, se mostró muy crítica contra la Ley Serrano, pero contra los diputados morenistas que votaron a favor de ella. Parece que le dio frío señalar a los principales responsables, los diputados del Partido Verde Ecologista de México y, por extensión, al gallardismo.

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Así, revela una actitud timorata ante el partido contra el que van a competir en unos meses, lo que da una idea de cuál será el resultado de la elección de 2027.