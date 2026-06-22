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Pues resulta que las personas inscritas como deudoras alimentarias morosas, podrían quedar sujetas a una mayor visibilidad en trámites públicos y actos jurídicos en San Luis Potosí, si llega a concretarse la iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado y la cual propone vincular el padrón estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias...

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También se incorporaría la consulta de esta condición en procedimientos como compraventas de inmuebles y solicitudes de matrimonio de acuerdo a la propuesta promovida por el ciudadano Luis González Lozano...

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El abogado plantea reformas al Código Familiar del Estado, la Ley del Notariado, la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, además de la Ley del Registro Civil todo con el objetivo de armonizar la legislación estatal con el marco federal en materia de obligaciones alimentarias...

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La propuesta señala que el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas cuenta con alrededor de 250 personas inscritas, una cifra que atribuye a información pública de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado...

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El documento evidencia una utilización limitada del mecanismo actualmente existente y por ello, entre las modificaciones planteadas por el abogado se encuentra la obligación de que los notarios soliciten el certificado de no inscripción en el padrón estatal y en su caso, en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuando intervengan personas físicas en operaciones de compraventa de inmuebles o transmisión de derechos reales...

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También se prevé que el Registro Público de la Propiedad y del Catastro haga constar la exhibición o ausencia de dicho documento en los instrumentos sujetos a inscripción. La iniciativa propone que los oficiales del Registro Civil consulten el padrón e informen a quienes pretendan contraer matrimonio si alguno de los solicitantes aparece inscrito como deudor alimentario moroso. Lo dicho, se le dificultará la vida a quienes no cumplen con sus obligaciones familiares...

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La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi, revela la profunda desigualdad en el acceso y aprovechamiento de los servicios digitales avanzados entre las zonas rurales y las urbanas de la entidad...

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Señala el estudio que aunque la conectividad avanza de forma sostenida en la entidad, el más grande desafío ya no es solo garantizar el acceso a internet, sino la forma en que se utiliza. Y es que mire usted, el informe evidencia que la brecha más amplia entre zonas urbanas y rurales se presenta en los pagos realizados en línea, con una diferencia de 21.7% a favor de las ciudades...

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Por otra parte y en lo referente a los hábitos de consumo digital, el 37.3% de los internautas en el país realiza compras por internet, ayudando a consolidar un mercado en expansión. Pero el comportamiento de consumo muestra una alta concentración en artículos de uso personal e higiene, ropa y accesorios, rubro que domina con 78.7% de preferencia entre los compradores digitales, seguido por artículos para el hogar con 50.6% y servicios de transporte por aplicación con 38.2%...

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A nivel de infraestructura, San Luis Potosí se mantiene en un rango medio nacional, con entre 70.1 y 80% de hogares con acceso a internet. En telefonía móvil, la entidad se ubica en el bloque donde entre 80.1 y 90% de la población de seis años o más utiliza celular de manera cotidiana.

, mientras que la adopción de dispositivos inteligentes en el hogar apenas alcanza entre 20.1 y 30% de los hogares.

El uso de internet, además, se concentra casi exclusivamente en el hogar: 95.6% de los usuarios se conecta desde casa. ¿Cómo la ve?, resulta lógico el dato, ¿no lo cree?

Y pues resulta que Colombia estrenará gobierno del derecha.