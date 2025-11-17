› Futuro empeñado › Delito violento

El panorama para el año entrante resultará muy complicado sobre todo en algunos rubros muy puntuales. Ya lo han informado algunas voces bien informadas y por ejemplo en el área de salud se avizora una considerable disminución de recursos.

Ante este panorama no deja de hacer ruido que la entidad aparezca en la lista de los estados que más recursos federales tienen comprometidos para el pago de deuda. Y es que mire usted, San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor porcentaje de participaciones federales afectadas para el pago de sus pasivos, según la información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados y el cual sigue operando de puro milagro, porque la actual legislatura federal los dejó sin recursos para operar correctamente.

En su reporte “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México Segundo Trimestre de 2025”, el organismo especializado señala que el 83.4 por ciento de las participaciones federales que recibe la entidad potosina están comprometidas para el pago de pasivos de distinta naturaleza.

Menciona que hasta septiembre las deudas potosinas ascendían a seis mil 215.8 millones de pesos, cantidad que ubica a San Luis en el lugar 22 por monto de obligaciones financieras. También se detalla que el 95 por ciento de la deuda corresponde al Gobierno del estado, mientras que el resto lo deben los ayuntamientos.

Toda la deuda estatal está contratada con la banca múltiple y no hay montos que se le deban a la banca de desarrollo. El CEFP estima que San Luis tiene un vencimiento promedio de 5.4 años, pero sí advierte que somos el cuarto estado del país con mayor proporción de participaciones federales afectadas para el pago de los pasivos, con 83.4 por ciento.

¿Qué significa? Que la mayor parte de los recursos no pueden destinar a realizar obras, impulsar programas sociales o acciones en beneficio de los más necesitados. En este sentido cabe recordar el penoso incidente Arreola Mallol. El diputado morenista proponía que el gobierno estatal contratara deuda pública por casi diez mil millones de pesos, comprometiendo un porcentaje no determinado del Fondo General de Participaciones y el 25 por ciento de las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Ahora sí, que está viendo y no ve. Total, al final del día ya no se logró aclarar con quién estaba tratando de quedar bien el legislador local porque en el Ejecutivo estatal simplemente hicieron mutis, pero sí aclararon que ellos no le hicieron la petición de esa naturaleza.

Y otra distinción que no nos gastaría tener: San Luis Potosí ocupa el quinto lugar nacional en robo de vehículos con violencia, y el lugar número 11 en esa conducta delictiva con diversos grados de gravedad, según información de Genaro Durán Rodríguez, presidente local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

Menciona el especialista en el tema que hay un catálogo de siete vehículos que resultan ser los preferidos de los ladrones. Destaca el Nissan Versa, vehículo que se ha popularizado después de la salida de circulación del famoso Tsuru. Le sigue la camioneta pick up, Nissan NP-300 y también el Nissan Sentra. En el caso de los vehículos tipo SUV, la más robada es la Honda CRV.

Luego se ubican en Chevrolet Aveo y el Volkswagen Vento, ambos autor tipos sedan. Como se puede apreciar los más afectados por los robos son personas de nivel medio porque obviamente comercializar autos de alta gama, les resulta mucho más complicado a los hampones.

