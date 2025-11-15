› Los problemas de Pozos › Guerra sindical

Los señalamientos sobre el caos administrativo y de malas prácticas que existe en la Dirección de Desarrollo Urbano del Concejo municipal de Pozos es una muestra de lo que enfrentará la exdiputada local Patricia Aradillas Aradillas, que a partir de ayer encabeza ese cuerpo colegiado.

La denuncia de constructores que trabajaban en el municipio, que pidieron anonimato, pero cuya declaración está validada, evidencia un serio descontrol. Los testimonios señalan que no se trata de una situación aislada, sino que hay varias dependencias, algunas de ellas con un contacto más directo con la población que Desarrollo Urbano.

Es decir, áreas del municipio más joven de la entidad aún no disfrutan de servicios tan básicos como los de limpia y seguridad, debido a que, pese a tener más de un año, aún no están debidamente organizados.

A eso se enfrenta la nueva presidenta concejal, con dos agravantes: la falta de aceptación de una parte de la población y un cuerpo edilicio cuya respuesta es incierta, pero que a las primeras de cambio, la desconocieron.

De nueva cuenta, una empresa potosina está en la mira del gobierno de Estados Unidos por cuestiones sindicales.

Ahora se trata de la acerera ThyssenKrupp, que es blanco de un llamado a activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado México Estados Unidos Canadá por la presunta denegación de derechos laborales de trabajadores.

Más concretamente, se señalan a obstáculos a la libre asociación laboral y a un contrato colectivo justo.

Desde luego que el gobierno de Donald Trump no está pensando en los derechos de los trabajadores mexicanos

De hecho, la embajada del vecino país señala abiertamente que estas prácticas “ocasionan un campo de juego desigual para los trabajadores estadounidenses”.

Así como pasó con otros tres casos previos, en el que estuvieron involucradas igual número de empresas, la guerra comercial que abrió la administración Trump contra nuestro país sigue teniendo sus batallas sindicales en San Luis Potosí.

Tanto la UASLP como el gobierno estatal confirmaron que el adeudo de la aportación estatal se saldó ayer, aunque hasta pasado el mediodía del viernes, fuentes universitarias consultadas señalaban que en las cuentas no se reflejaba aún el ingreso del dinero. No se descarta que en el resto de la tarde, hubieran caído los depósitos.

Sin embargo, llama la atención de dónde surgieron los recursos. Porque hasta ayer, el Periódico Oficial del Estado no había publicado el decreto de la represupuestación aprobada por el Congreso, por casi cinco mil millones de pesos, con lo que los movimientos tendrían validez.

Si la administración estatal disponía de otra reserva de dinero, que pudiera mover sin la activación que otorga la oficialización del movimiento, ¿entonces para qué alargó tanto el drama? En caso, por supuesto de que se confirme que, ahora sí, se pagó el adeudo.