› Hechos y delirios › Crimen indignante

Los hechos: este medio reveló ayer que el diputado local morenista Carlos Arreola Mallol presentó cuatro iniciativas de decreto para autorizar al gobierno del estado y a los 59 ayuntamientos la contratación de créditos de largo plazo por más de 13 mil millones de pesos.

lll

Todos los datos sobre cifras, plazos y garantías que presentó la nota aparecen en las propuestas. También se resaltó la ausencia de obras y acciones específicas que recibirían esos recursos.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cerca de las 14:00 horas de ayer, el comité estatal de Morena emitió un mensaje en una de sus redes oficiales para expresar un rechazo tajante a las iniciativas, señalando que va contra las políticas que promueve el partido.

lll

Entre las 16:00 y 17:00 horas de ayer, el diputado aparece para anunciar que retiraba las iniciativas para “replantearlas”, asegurando, pese a lo que dicen sus propuestas, que no se había autorizado la contratación de deuda.

lll

Esa es la información de la que ha dado cuenta este medio. Las denuncias de ofensiva mediática, desinformación, ataques a la 4T y de una conspiración mediática de la derecha están sólo en la cabeza del diputado.

lll

Por otro lado, llamó la atención que, pese a que el mayor monto del paquetazo deudor del legislador morenista iba a corresponder al gobierno del estado, casi diez mil millones de pesos, el legislador se enfocó sólo en defender las propuestas correspondientes a los municipios, ignorando las iniciativas relativas a la administración estatal, como si quisiera alejarse lo más posible de la administración gallardista.

lll

También resulta llamativo el silencio del gobierno estatal, pese al involucramiento directo en el asunto. Ni para confirmar ni para desmentir. También, como queriéndose tomar toda la distancia posible del promotor de las iniciativas.

lll

El terrible asesinato de un pasante de la Facultad de Estomatología de la UASLP, ocurrido la madrugada de ayer, tras resistirse a un asalto es, por sí solo, un hecho muy grave.

lll

El asesinato es un recordatorio de que la inseguridad que aún persiste en la capital y que impacta fuertemente en el discurso oficial, manejado por el gobierno del estado y la alcaldía, que minimiza la gravedad de la actividad delictiva en la zona metropolitana.

lll

Pero también adquiere una mayor complejidad en el entorno de una situación delicada en la UASLP, en la que confluyen el enojo universitario ante el fracaso de la institución para controlar la inseguridad y el acoso sexual dentro de las instalaciones universitarias, las polémicas que generan los reacomodos internos generados en la Facultad de Derecho y la tensa relación con el gobierno del estado y otras instituciones por el asunto de la deuda, la resistencia a permitir ser auditada en sus recursos propios y la hostilidad del gobierno gallardista hacia algunas autoridades universitarias.

lll

En ese entorno, el reto es evitar que el crimen contra un joven sea politizado por alguno de los involucrados en este escenario cargado de tensión.

lll

El mejor modo de despresurizar el caso es una rápida y eficiente acción de la Fiscalía General del Estado para identificar a los asesinos y detenerlos.