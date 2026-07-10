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Omisiones ciudadanas Compromiso panista

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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      De nueva cuenta, la lluvia expuso las deficiencias de la ciudad, anegando calles y afectando las actividades de la población.

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      Pero la atención se fijó en el bulevar río Santiago. Aunque en estos casos, las autoridades se suelen llevar las críticas, en esta ocasión, la población tiene plena responsabilidad en dichas afectaciones.

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      Pese a que es totalmente conocido lo que sucede en esa vía cuando caen tormentas, varios automovilistas metieron sus vehículos al paso   vial, sucediendo lo previsible: quedaron atorados y obligaron a autoridades de rescate a varios operativos en la capital y Soledad.

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      Es cierto que las omisiones de las autoridades son los responsables más frecuentes del estado de la infraestructura, pero algunos actos ciudadanos contribuyen al caos que generan las tormentas.

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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no logra salir del enredo en el que cayó hace ya casi dos años y medio, cuando aceptó un negocio que involucró la cesión de un predio en la zona premium de la capital a un proyecto comercial que no ha logrado despegar.

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      La institución sigue pagando el costo de su ingenuidad al meterse de lleno a un negocio del que no tenían claros sus alcances.

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      El asunto cayó en los recovecos legales de un juicio mercantil de lento avance. Durante este tiempo, la UASLP no ha podido recuperar el control de ese predio.

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      Y no parece que lo recuperará en el corto plazo, debido a los tiempos jurídicos y al candado legal que significa el contrato firmado con su corte empresarial, que prácticamente no le dejó salidas a la institución educativa.

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      ¿El Partido Acción Nacional estará dispuesto a hacer realidad su compromiso de denunciar los actos anticipados de campaña del Partido Verde ecologista 

      de México? 

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      Porque el evento que realizó ayer el PVEM para celebrar las presuntas dos décadas de gallardismo cubre todos los requisitos de un acto adelantado de campaña irregular.

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      Celebrado en un espacio público, abarrotado con la magia del acarreo condicionado y con alusiones directas a la sucesión transexenal, con la presencia de funcionarios, encabezados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que tuvo como figura central a la senadora Ruth González Silva. 

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      El panismo afirmó recientemente que iniciaría una ofensiva legal contra este tipo de eventos. Habrá que ver si, ante las evidencias, las realizan. 

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