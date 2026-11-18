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Se le complican las cosas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

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Tras el destape del cochinero que generó la expresidenta Guadalupe Taddei, los órganos electorales estatales se vieron enredados en la maraña creada para favorecer a empresarios favoritos.

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Algunos de estos aparecieron como proveedores del Consejo, por lo que esos contratos, pese a la minimización del organismo, están bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

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Ahora, el Ceepac enfrenta el enojo del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, quien se queja de que el órgano electoral no ha mostrado firmeza contra la oleada de actos anticipados de campaña que se ha desatado a últimas fechas.

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El presidente municipal tiene razón en la intensidad de las precampañas, en la que han participado actores de todas las siglas partidistas, pero marcadamente del oficialismo.

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Aquí, el edil se mete un tiro en el pie, pues no es posible decir que él mismo no ha participado en estas precampañas. Ahí están, por ejemplo, sus viajes a otros municipios.

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Pero, esencialmente, el Consejo se está haciendo de la vista gorda ante los evidentes adelantamientos en que han incurrido los políticos en San Luis.

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El conflicto político entre el gobierno estatal y el ayuntamiento capitalino llegó al ámbito policiaco. La acusación contra un supuesto agente de la policía municipal, involucrado en un hecho violento que se registró hace días, incide en el escenario de la confrontación.

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La información inicial, proporcionada por el gobierno estatal, atribuía el cargo de agente municipal al detenido, a lo que el ayuntamiento se deslindó del elemento, al señalar que había causado baja a pocos días de ser detenido.

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Se supone que ambas corporaciones tienen acceso a los registros policiacos más actualizados, por lo que definir si el involucrado sigue en activo o si se dio de baja recientemente no debería ser un problema.

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Pero parece que en ambos palacios no escatiman ocasiones para enfrentarse.

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Hay turbulencia en la planta que BMW tiene en San Luis. Una agrupación sindical difundió el lunes que se había registrado un despido masivo de empleados, que implicaría un recorte del ocho por ciento de sus trabajadores.

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La empresa desmintió la magnitud del señalamiento, al admitir que sí hubo despidos, pero involucró a una proporción menor, de dos por ciento.

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También indicó que la actividad se reduciría a un turno, en lugar de los dos usuales, prometiendo que se reanudaría el año entrante.

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Pese al tono optimista que utilizó la empresa para comunicar lo anterior, no es una buena noticia la reducción de sus actividades.