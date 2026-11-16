Lamentable deterioro > Nava no confía

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El proceso electoral apenas está comenzando y ya hay quién le ve un sesgo de inequidad.

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Y es que mire usted, el dirigente estatal de Somos, el exdiputado federal y exalcalde capitalino por el PRD (entonces de los Gallardo) y luego fallido candidato de Morena a la reelección, Xavier Nava Palacios emitió una especie de reclamo, reproche o voz de alerta.

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Señala que las instituciones electorales en San Luis Potosí no garantizan condiciones de equidad y existen ventajas para las fuerzas políticas vinculadas al gobierno estatal.

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Acusó que la contienda electoral de 2027, comienza en un escenario de desigualdad para los partidos opositores. Todo ello lo hizo en la instalación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), en el arranque formal del proceso, por decirlo de alguna manera.

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No pudo dejar de mencionar que Morena impugnó el registro de su nuevo partido en la entidad y, lo más preocupante, su acceso al financiamiento público. Comparó que Morena sí recibió recursos cuando obtuvo su registro como fuerza política de nueva creación en 2014 y por ello considera que la resolución que les retiró el financiamiento vulnera sus derechos y limita sus condiciones para competir.

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Nava también mencionó un reciente y feo desaire: la exclusión de Somos de una actividad sobre transparencia y protección de datos personales organizada por la moribunda Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) el 13 de noviembre.

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E dirigente partidista señala que el partido no fue invitado a pesar de contar con registro nacional e inscripción estatal y puntualizó: "no aceptamos simulaciones. Una convocatoria institucional no puede responder a una selección discrecional de interlocutores a modo".

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De manera terminante Nava Palacios acusó que el árbitro electoral local no ha atendido las denuncias por actos anticipados de campaña y exigió que las infracciones acreditadas tengan consecuencias.

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Y pues no dejamos de darle malas noticias en cuanto a la salud pública. Sucede que la crisis en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS ya tocó fondo y la prueba es que no hay nefrólogos ni medicamentos y los pacientes quedan abandonados a su suerte.

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El desabasto se registra de manera lamentable en los productos para hemodiálisis, situación que ha dejado en desventaja a quienes necesitan con urgencia un tratamiento de este tipo.

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Los familiares de pacientes denunciaron que lejos de que la farmacia esté surtida, si no hay algún medicamento, los que corren con suerte tienen acceso a donativos de familiares de otros pacientes que ya fallecieron.

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Mencionan que el desabasto y la falta de personal médico ya era preocupante y aún así se agravó durante el mes de agosto. Por si fuera poco, los empleados siguen sometidos a la mordaza que acordó la institución con el repudiado líder sindical oficialista.

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Pese a todo, trabajadores de medicina y enfermería levantan la voz para revelar que no hay medicamentos ni especialistas, lo que complica mucho más la atención de los pacientes que permanecen ahora sí que "a la buena de Dios".

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Lamentablemente no se ve cómo se pueda remediar la situación.