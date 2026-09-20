Drama escolar Angustia legislativa

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El ejido Tanculpaya, en Ciudad Valles, ha tenido muy mala suerte en materia de infraestructura educativa.

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Este año, familias de alumnos de la primaria Guadalupe Victoria tuvieron que recurrir a un amparo para que un juez federal ordenara a autoridades educativas a reparar su infraestructura: baños, salones y otras instalaciones.

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La información disponible no señala contra qué autoridad se presentó el recurso, pero es muy probable que haya sido contra la SEGE. Será interesante saber cuál fue la postura de la dependencia estatal sobre el punto, que obligó a que un juez le ordenara realizar lo que se supone es su responsabilidad.

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Pero no es el único plantel afectado por el incumplimiento de las autoridades. El año pasado saltó la historia del centro preescolar Benito Juárez, de esa misma localidad.

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Las paupérrimas condiciones en las que operaba ese plantel obligó a las familias de los alumnos a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la vulneración del derecho la educación.

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Es una lástima que los estudiantes de las comunidades más pobres de la entidad tengan que acudir a instancias jurisdiccionales y de derechos humanos para obligar a que la autoridad responsable de la obligación de dotar de un espacio educativos dignos cumpla con su tarea.

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Indigna aun más que esto ocurra cuando se derrochan grandes cantidades del erario en asuntos menos prioritarios.

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Hablando de necesidades, pero de otro tipo, el Congreso del Estado vive en la incertidumbre de si el gobierno del estado le va a entregar millón y medio de pesos para la celebración de una consulta a personas con discapacidad que los diputados han sido cabalmente incapaces de realizar.

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Como en el caso de las autoridades educativas siendo forzadas a cumplir con sus responsabilidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso del Estado a cumplir con una obligación en la que había fallado en realizar.

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Pero a la falta de voluntad se sumó la falta de recursos. El Legislativo solicitó a Finanzas la suma necesaria, sin que hasta el momento haya una respuesta satisfactoria.

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Resulta irónico que, de nuevo, enmediod e tanto gasto suntuoso y socialmente inútil, el Ejecutivo le regateé recursos a un Poder que es su igual y que, también irónicamente, se ha plegado a su voluntad cada que se le requiere.