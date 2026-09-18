Carambola Padrón engañoso

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Tras la revelación de los "defensores de la cuarta transformación" de Morena, sus precandidatos a las gubernaturas en juego para 2027, se empezaron a avizorar grietas en su alianza con el PVEM y con el PT. Y éstas podrían llegar a San Luis.

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En estados como Guerrero, donde la elegida, Beatriz Mojica; o en Zacatecas, en donde surgió Verónica Días, la inconformidad de otros aspirantes no se hizo esperar.

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En el estado costeño, otra precandidata, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, amagó con buscar otra alternativa, mientras que en la vecina entidad, siendo la elegida exesposa de uno de los hermanos Monreal, fue acusada de beneficiarse de manera indirecta del nepotismo. Hay otros estados, como Campeche y Michoacán, en donde también se vieron protestas tras las designaciones, en especial de los petistas, que amagaron con no apoyar a Morena.

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En San Luis, el escenario es distinto por el hecho de que el Verde se aferra en lanzar a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, lo que hace inviable la alianza con Morena, dada su oposición al nepotismo.

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Hasta este momento, la coalición Morena-PVEM luce inviable. Lo que sigue incierto es el comportamiento del otro elemento de la alianza, el PT.

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Este partido ya se iba alejando de la órbita del PVEM, pero sobre todo del gallardismo, que había hecho al partido de la estrella uno de sus activos políticos en San Luis.

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Ahora, la inconformidad de los petistas con Morena podría alejarlo de Morena e ir con un candidato propio. Y no es un secreto quién ocuparía ese espacio, el polémico Gerardo Sánchez Zumaya.

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Así, en la elección en donde las alianzas serían de vida o muerte, la 4T podría ver desmoronada la suya.

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Para efectos prácticos, el padrón de militantes que presume el PVEM, con más de 700 mil integrantes, es sólo una herramienta propagandística más.

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Sin el sello de legalidad que da el que un padrón partidista se someta a la fiscalización de los órganos electorales, obligatoria por mandato legal, el listado del Verde no tiene ninguna validez oficial.

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El conteo oficial del INE pone a Morena como el partido con mayor militancia en San Luis Potosí, superando con más de 30 mil simpatizantes al Verde.

Y sin embargo, la dirigencia de ese partido insiste en presumir esa cifra incierta, buscando generar una narrativa de que es difícil, si no imposible, derrotarlo en 2027.

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Una sorprendente revelación tangencial que arrojan las cifras oficiales de los padrones partidistas es que el PAN y el PRI son el penúltimo y último lugar por el número de militantes.

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MC, en tercer sitio, y el propio PT, el cuarto lugar, ya

los desplazaron.