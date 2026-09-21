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Pues resulta que por las condiciones establecidas con la empresa Kansas City Southern de México y lo costoso que sería, no es viable que el Museo del Ferrocarril se convierta en una de las estaciones para el proyecto federal del tren de pasajeros.

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Como se ha informado, el gobierno federal tiene la intención de resucitar el servicio de pasajeros desde la Ciudad de México y continuar hacia Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo.

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Elí César Eduardo Cervantes Rojas, titular del Centro San Luis Potosí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señala que en el primer tramo correspondiente a Villa de Reyes, San Luis Potosí, Santa María del Río y Mexquitic de Carmona, se tienen consideradas dos estaciones: una en Villa de Reyes y dos en la capital, de estas últimas ambas se encuentran en revisión técnica para definir su mejor ubicación.

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Cervantes Rojas señala que se considera instalar una estación muy cerca de la Zona Industrial con la finalidad de generar interconectividad con otros medios de transporte, pero la idea se valora desde el punto de vista técnico y dependerá la decisión de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

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Eso sí, el funcionario señala que San Luis Potosí tendrá más de 300 kilómetros lineales de vías férreas en nueve municipios, cuya estructura será confinada, es decir, que no tendrá paradas continuas debido a las velocidades que alcanzará el tren de hasta 200 kilómetros por hora.

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El Cabildo de San Luis Potosí es el primero que aprueba el convenio de colaboración, a fin de liberar el derecho de vía y con ello, tener acceso a los documentos para saber quiénes son los propietarios de los predios por donde pasará el tramo del nuevo transporte.

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Y pues resulta que San Luis Potosí es la tercera entidad del país con una mayor proporción de legisladores locales electos por representación proporcional, es decir, los llamados plurinominales con 44.4 por ciento de los integrantes del Congreso estatal

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El INEGI señala que sólo la Ciudad de México y el estado de Jalisco registraron una proporción mayor, además de que el porcentaje potosino supera el promedio nacional de los congresos estatales, donde 39.7 por ciento de las personas legisladoras llegó por representación proporcional y 60.3 por ciento por mayoría relativa. En San Luis Potosí, el 55.6 por ciento de las curules pertenecen a legisladores electos directamente en sus distritos por obtener la mayoría de votos.

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El Inegi expone la información como parte de su Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 y fue difundido en el marco del Día Internacional de la Democracia.

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Señal el Inegi que la Ciudad de México registró el porcentaje más alto, con 49.2 por ciento de legisladores por representación proporcional, seguida de Jalisco, con 47.4 por ciento. En ambos casos, prácticamente cinco de cada 10 integrantes de sus congresos llegaron por la vía plurinominal.

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En sentido opuesto Baja California Sur presentó la menor proporción, con 23.8 % de legisladores electos por representación proporcional y 76.2 % por mayoría relativa y a esta entidad le siguen Baja California, con 32% de plurinominales, además de Aguascalientes y Chihuahua, con 33.3 por ciento cada uno.

¡HASTA MAÑANA!