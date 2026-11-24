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La revelación de SinEmbargo de que el DIF estatal pagó entre 2024 y 2026, 22 millones de pesos a la empresa BCG Limited Consulting, responsable del canal informativo Latinus, pondrá en una situación incómoda a esa dependencia, al gobierno potosino, a la senadora Ruth González Silva y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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Al mandatario y a la legisladora, que estuvo a cargo, aunque fuera de manera honoraria, de la dependencia, porque destapa que las arcas de un gobierno aliado de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, financiaron al que quizá sea el medio más crítico del movimiento y de su líder política.

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Como si se requiriera otro motivo, además de la desobediencia en el tema del nepotismo electoral, para enfriar la relación.

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Y de manera institucional porque la exhibición de documentos desnuda al DIF estatal como responsable de una mentira, pues de acuerdo a la Plataforma Estatal de Transparencia, la dependencia negó en dos respuestas a solicitudes de información públicas hechas hace unos meses y que específicamente pedían información sobre esos contratos, que los documentos existieran.

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Lo anterior pese a que esa compañía también aparece en el padrón de proveedores del DIF estatal de 2024. Y no sólo de esa dependencia, sino también en el de la Oficialía Mayor, lo que sugiere la existencia de más contratos.

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No hay que hacerse bolas con el asunto de la suspensión de la comparecencia de la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles al Congreso: los diputados evitaron tratar la crisis que vive esa dependencia con el viejo método de patear la bola.

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Eso de que se pospuso para permitirle preparara el informe es una falacia. En ninguna normatividad de la CEDH o del Congreso se establece que, tras formalizarse una comparecencia, la elaboración de un informe anual justifica la cancelación de un evento de esta naturaleza.

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La que fue citada en el boletín legislativo que anunció la cancelación, vinculada a la Ley Estatal de Derechos Humanos, no justifica la decisión.

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En realidad, fue una decisión motivada por el temor de enfrentar un hecho polémico y la comodidad de meterlo bajo la alfombra para que se enfriara.

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La primera jornada de la "PVEMfest" en San Luis se realizará hoy. Bajo el membrete del Foro Internacional Ambiental y la XXVII asamblea general de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, agrupación que tiene 13 miembros, el evento será un episodio de culto a las personalidades del gobernador Gallardo Cardona, que recibirá un premio, y del líder histórico del PVEM, Jorge González Torres.

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El evento principal, sin embargo, ha sido negado por los organizadores: el predestape de González Silva a la gubernatura.

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Por la boca mueren los peces y los diputados presumidos. La que se le podría armar al diputado Óscar Bautista tras la revelación de una grabación en la que presuntamente presume que da órdenes al gobernador.

¡HASTA MAÑANA!