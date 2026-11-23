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La labor de la actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, ha sido --por decir lo menos--, controvertida.

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Su gestión se ha caracterizado por una notable disminución en la emisión de recomendaciones hacia las autoridades cuyos excesos, se supone debe señalar y censurar. En su defensa ella ha argumentado en más de una ocasión que prefiere la conciliación, pero una cosa no está peleada con la otra.

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Más sospechoso aún es su aparente sometimiento a los deseos de los representantes del partido en el poder, en nuestro caso el Verde Ecologista de México. No hay ni como evitar levantar la ceja ante la extremada prontitud con que atendió la queja del diputado local Héctor Serrano Cortés en contra del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.

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En fin, que el comportamiento de los organismos dizque autónomos como la propia CEDH o el IFSE, evidentemente es favorable a lo que desea la autoridad estatal y por ello resultaba interesante que la señora Argüelles Moreno compareciera ante los diputados.

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Ya lo sabemos y casi ni falta hace mencionarlo. Lo más probable es que el citado ejercicio resultaría en una simple pasarela de la llamada ombudsperson, pues hasta los diputados de la mal llamada "oposición" se habrían abstenido de cuestionar su labor.

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Hasta ayer por la tarde, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso daban como un hecho el encuentro, pero más tarde dijeron que siempre no. Que ya la presidente de la CEDH tenía el medio para rendir cuentas.

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¿Qué se negoció en unas cuantas horas?, ¿quién hizo los arreglos para librar a la presidente del órgano independiente y ciudadano de un posible encontronazo con sus cada vez más numerosas malquerientes? Nadie lo dijo.

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Lo más probable es que nuestros exquisitos representantes populares hayan optado por evitarse el trago amargo y el tener que lidiar con la chusma que muy seguramente se habría dado cita al encuentro. A ver qué se informa hoy del cambio de parecer.

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A estas alturas del partido, lo menos grave de que se puede acusar a los morenistas es de falta de transparencia.

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Y es que mire usted, la organización Ciudadanos Observando reporta que la actualización de los montos que recibe el partido cada mes por financiamiento público en San Luis Potosí y que ascienden a 2.9 millones de pesos, únicamente reportó gastos por 182 mil 103 pesos durante agosto de este año.

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La diferencia, superior a 2.7 millones de pesos, fue señalada por la organización que, cn justa razón, cuestiona la falta de información sobre el destino de los recursos bajo la dirigencia estatal de Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

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Basados en datos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) señalan que Morena recibirá 35 millones 153 mil 709 pesos de financiamiento público durante 2026. Sin embargo, el partido no transparenta de manera clara cómo ejerce las prerrogativas que recibe mensualmente, pese a tratarse de recursos públicos.

¡HASTA MAÑANA!