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Pozos está siguiendo la práctica nefasta del grupo político dominante mediante la cual mantienen en la más férrea opacidad la información pública que, en teoría, la nueva autoridad municipal tiene la obligación de difundir.

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Ciudadanos Observando lanzó la advertencia de que el concejo municipal solo ha publicado los sueldos de sus integrantes correspondientes a enero, incurriendo en graves omisiones desde entonces, al simplemente desentenderse de la obligación.

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La reticencia para publicar el dato genera la suspicacia de que los ingresos de los concejeros han cambiado desde entonces, y que su publicación les acarrearía críticas. Es posible, desde luego, que en realidad no ha habido modificaciones al ingreso de los funcionarios y que la ausencia de los documentos se deba sólo a una omisión, pero la nueva alcaldía se hace de sospechas al incurrir por largo tiempo en esa práctica.

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El alcalde capitalino Enrique Galindo no desaprovechó el nuevo revés que le aplicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso al anular la reforma a la Ley electoral que recortaba las campañas internas.

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La puya de que el Legislativo potosino dio "pena ajena" está justificada. El desaseo de esta Legislatura al aprobar leyes con dedicatoria ya le ha provocado demasiadas derrotas.

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Es una lástima que una gran tradición cultural potosina como el Festival de Música Antigua y Barroca se haya reducido paulatinamente en duración, para quedar en este año en sólo tres días, del 25 al 27 de noviembre, de acuerdo al muro de Facebook del evento.

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En sus inicios, llegaba a durar más de una semana, por lo que la oferta de conciertos era más rica que lo que hoy ofrece la Secretaría de Cultura.

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Falta de demanda o incapacidad para igualar el desempeño del pasado, pero la realidad actual de este evento es triste.

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En un lamentable gesto de insensibilidad, fue retirada una bicicleta blanca colgada de un poste en el sitio en el que un joven ciclista perdió la vida al ser arrollado por una camioneta en el bulevar Rocha Cordero.

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Grupos de ciclistas lo recordaron con la bicicleta en el día en que se recordaba a las víctimas de estos accidentes. Pero ayer, el objeto desapareció, sin que se sepa si fue retirada por autoridades o particulares.

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La relación entre los colectivos ciclistas con autoridades y automovilistas siempre ha sido tirante, pero gestos como este incrementan de manera innecesaria la tensión.

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¡HASTA MAÑANA!