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Bastante patética se vio la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado en el que buscaba rescatar algo de la bajísima evaluación que obtuvo en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026. El maquillaje no sólo no embelleció el panorama, sino que lo volvió ridículo.

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El instrumento de medición dado a conocer por la organización Impunidad Cero deja muy mal parada a la dependencia que dirige Manuela García Cázares, pero la FGE busca presentarse como una institución ganadora.

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Y para ello, sólo usa dos datos. El de un 66.1 por ciento de la conclusión de una carpeta de investigación, conocida también como salidas efectivas.

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Es cierto que el estado lidera el ranking estatal en ese rubro, pero la FGE no especifica que de ese 66.1 por ciento, casi el 60 por ciento concluyeron con el no ejercicio de la acción penal. Es decir, que los casos en los que los denunciantes tuvieron otro resultado, incluyendo la reparación del daño, fue minoritario.

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Y, lo peor fue presumir que en San Luis, la probabilidad de esclarecimiento de una denuncia es de 4.66 por ciento. ¿Qué de meritorio tendría lograr ese porcentaje mínimo? Que es el porcentaje más alto. Es decir, que el resto de las entidades están mucho peor.

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Mientras que la FGE presume que este "resultado que refleja la capacidad de respuesta y el trabajo especializado de las áreas encargadas de procurar justicia", Impunidad Cero advería que "sus valores siguen siendo bajos en términos absolutos".

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Otro contrapunto es que mientras la FGE aseveraba que había un incremento de denuncias, el nivel de cifra negra es de 90

por ciento.

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La Fiscalía tampoco habla de la impunidad de 92.2 por ciento en el homicidio doloso ni su cladificación general mediocre que consiguió en la evaluación total: 44.2 puntos, que lo hubicaron en el lugar 20.

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Así que recurriendo a verdades maquillajes y al ocultamiento del resto de los datos, la FGE hizo un fracasado intento de limpiar su imagen

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En sus comunicados oficiales del pasado viernes 3, el gobierno del estado informó sobre el arranque de "la construcción de vía alterna sur del eje 122 al eje 140" y que "el gobernador Ricardo Gallardo pone en marcha la segunda etapa" de dicha vía.

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Ya en el contenido del boletín, se informaba que el mandatario "dio inicio este viernes a la construcción de la segunda etapa".

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Sin embargo, la Seduvop aseveró que lo que se arrancó fueron "acciones preliminares para preparar la zona de intervención".

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Fue lo mejor que se les ocurrió para justificar por qué este gobierno arranca obras sin que estén debidamente licitadas.