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Sinaloa destina 10 mdp para estimular lluvias ante bajo nivel de presas

Las presas del estado se encuentran al 18% de su capacidad; el programa contempla 100 vuelos para provocar mayores precipitaciones

Por Redacción

Julio 07, 2026 08:47 a.m.
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      CULIACÁN, Sin.- Con un almacenamiento de dos mil 848 millones de metros cúbicos de agua en las presas, que representan un 18% de su capacidad, el Gobierno de Sinaloa destinó 10 millones de pesos en el programa de estimulación de lluvias, con la intención de elevar los embalses y disponer de líquido suficiente para la agricultura.

      Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura del Estado, dijo que en esta temporada se contempla realizar 100 vuelos con aeronaves y personal especializado en el bombardeo de nubes en las zonas centro, norte y sur de Sinaloa, para estimular mayor volumen de precipitaciones pluviales.

      Señaló que en coordinación con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán se emprendió este año nuevamente el programa de estimulación de lluvias, a fin de que se tengan mayores aportaciones de agua, sobre todo en siete presas donde se extrae el agua para los riesgos de los cultivos agrícolas.

      Con el agua de los cajones hidráulicos se riega una superficie agrícola de más de 814 mil hectáreas, con la que se cultiva, granos, legumbres, frutales, entre otros productos del campo que son importantes para la alimentación.

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      Explicó que con el apoyo de radares meteorológicos y tecnología de primer nivel se detectan las bandas de nubes con potencial de agua y se procede a sobrevolar el área y aplicar con los dispersores de aerosoles conteniendo un núcleo higroscópico.

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