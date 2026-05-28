Abundan delitos por violencia familiar

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CIUDAD VALLES.- La Fiscalía General del Estado advierte que 15 de cada 100 carpetas de Investigación iniciadas en esa dependencia son por violencia familiar.

De acuerdo con datos ofrecidos por la representación legal, de los dos mil 299 casos iniciados en carpetas, 348 corresponden a denuncias interpuestas por violencia familiar, la mayoría de ellas, denunciadas por mujeres.

A pesar de que este número representa una sexta parte del total de las carpetas que se inician en la Delegación Cuarta, este delito sigue siendo de los más numerosos dentro de la lista de pendientes de la Policía de Investigación.