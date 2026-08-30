Abundas quejas por las multas de Tránsito en DH

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CIUDAD VALLES.- Multas de tránsito son las que más personas empujan a la oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento, de acuerdo con su titular, Verónica Estefanía Rodríguez Galván.

La funcionaria explicó que, además de las quejas por la tardanza en trámites o en la atención en algunas dependencias, lo que más le exponen los ciudadanos en su oficina son las presuntas multas injustas que imponen los oficiales de Tránsito Municipal.

Dijo que en este periodo de dos meses que acaba de concluir, hubo al menos siete quejas que se convirtieron en expedientes y que la molestia más generalizada es la de los castigos documentales de los policías a conductores de vehículos sedán o motocicletas, que dicen los afectados son improcedentes, aunque la dependencia analiza los casos y luego debe emitir una solución al respecto.