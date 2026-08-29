Márgenes del río, tiradero de basura

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CIUDAD VALLES.- Ecología y dependencias federales hicieron limpieza en las márgenes del río Valles porque ciudadanos han agarrado como vertedero de desechos el afluente, generando además mucha contaminación en el afluente.

Esta mañana, la dirección a cargo de Julio César Otero Torres, acompañado de todas las dependencias de medio ambiente, como Semarnat, Profepa, funcionarios de Sedarh y del Gobierno Federal, como Conagua formaron cuadrillas que en total superaban los 300 individuos, para limpiar las márgenes del Río, desde la zona donde se encuentra el puente de la salida a San Luis Potosí, hasta las proximidades del paseo adyacente al Colosio, como parte de los trabajos del Rescate Hídrico Nacional.

El funcionario explicó que muchas personas adoptaron a guisa de basurero estos lugares y que el esfuerzo es para darle la limpieza a la fuente de abastecimiento de esta ciudad, evitando la contaminación del líquido que llega a los hogares de familias vallenses.

Reprochó a ambientalistas críticos que suelen señalar a Ecología como un departamento inactivo de no aparecer para dar una mano en actividades plurales como la de esta mañana, que son quienes deberían realizar este tipo de acciones, no solo criticar.

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