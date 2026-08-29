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Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía

Por Carmen Hernández

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde fernandense, un mal ejemplo para la ciudadanía
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El alcalde fomenta malas acciones ya que debe ser un ejemplo para la ciudadanía, ya que el vehículo que usa no trae placas, la población a la espera de que la dirección de Tránsito lo infraccione como a cualquier ciudadano, también para que aplique la ley sin distinciones. 

      Loredo Hernández se transporta en una camioneta tipo Van, la cual además está rotulada y con la frase de "Al servicio de nuestra gente". 

      Sin embargo, lo que llamó la atención es que dicha unidad no trae placas para poder circular por cualquier calle de la ciudad, por lo que está violando la Ley de Tránsito y debe ser sancionada. 

      Esta mala práctica molesta a la ciudadanía, porque la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo titular es Alejandro Aviña, quien es además yerno del alcalde, infraccionan por mínima falta que cometa algún conductor.  

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      Lamentablemente esta unidad ha circulado decenas de veces ante los ojos de los oficiales de Seguridad Pública Municipal y no se ha aplicado sanción alguna al conductor, lo que genera inconformidad a la ciudadanía. 

      Así mismo causa molestia que se protegen los mismos funcionarios municipales.

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