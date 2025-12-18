logo pulso
Alumnos del Cbta producen plantas de café

El clima fue benéfico para lograr una buena producción del aromático

Por Carmen Hernández

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Alumnos del Cbta producen plantas de café

RIOVERDE.- Alumnos del Cbta 120 producen 9 mil plantas de café y 6 mil para el municipio de Xilitla. 

Jorge Díaz Salinas secretario de la Sedarh, dijo que es un gran logro de alumnos del Cbta, docentes y trabajadores de la dependencia, porque nunca se habían tenido plantas de café, lo que servirá para tener una mejor cosecha del aromático.  

El clima favoreció para la planta y se obtuvieron 9 mil plantas, cuya producción duro 9 meses.  Se enviaran 6 mil a Xilitla y el resto pudieron ser repartidos en Axtla de Terrazas, Matlapa, Tamazunchale y Aquismón, ya se está trabajando en la ruta del café.  El café que se logró sembrar fue Colombiano y Costarica, entre otros, el cual se tardará 2 años en producir. El producto va para la Huasteca, la población no tiene para comprar plantas, por fortuna resultó benéfico el clima de Rioverde para su producción.

