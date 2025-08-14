Amplían campaña de enmiendas y Curp

Matehuala.- Debido a la demanda de enmiendas y certificación de CURP, se ampliará el programa que arrancó esta semana y que más personas buscan poner en regla sus documentos, y se brindará atención este jueves y viernes para personas que quieran acudir.

La oficial del Registro Civil número 1, Juana María del Rocío Salazar Ibarra, informó que se amplían los días de atención para trámites de enmiendas y certificación de CURP para beneficiar a más personas que lo requieran.

La campaña inició el miércoles 13 y continuará este jueves y viernes, de 08:00 a 15:00 horas, con el propósito de atender la alta demanda y agilizar la regularización de documentos, pues a muchas personas les faltó papelería la semana pasada, por lo que gestionaron para que se pudiera ampliar las fechas y apoyar un mayor número de ciudadanos.

Señaló que el trámite es personal y solicitó acudir con CURP y acta de nacimiento actualizadas, así como copia del libro de registro, a fin de evitar contratiempos y mantener un flujo ordenado. Subrayó que esta campaña es exclusiva para personas registradas en las oficialías de Matehuala, toda vez que los demás municipios cuentan o contarán con sus propias jornadas.

Refrendó el compromiso institucional de brindar una atención cercana, eficiente y con certeza jurídica para las y los matehualenses, e invitó a la ciudadanía a acudir con la documentación completa para agilizar los trámites.