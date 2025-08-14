logo pulso
“DEMON SLAYER” LA PREMIER, EN MÉXICO

Por El Universal

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Se han dado a conocer más detalles sobre el evento especial de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”, que contará con la presencia de talentos japoneses junto a los actores de doblaje latino.

Los fans del anime podrán asistir a la premier para ver antes que nadie la película y convivir con las voces detrás de sus personajes favoritos. La función especial tendrá lugar en la Ciudad de México (CDMX).

Veremos al cuerpo de cazadores y Tanjiro enfrentarse contra poderosos demonios como Akaza, la tercera luna superior.

A través de redes sociales, Sony Pictures México publicó los detalles de esta función única. La fecha elegida para el evento especial es el domingo 7 de septiembre, en Cinépolis Parque Toreo, ubicado en Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al igual que en el “Demon Slayer World Tour 2024”, los fans podrán ver la película días antes de su estreno oficial, previsto para el 11 de septiembre. Para acceder a este evento, el público deberá comprar sus boletos en preventa el próximo viernes 15 de agosto a partir de las 00:01 horas, a través de internet o la app de cines. 

