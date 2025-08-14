Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

Ciudad Fernández.- Le niegan atención médica en el Centro de Salud del Refugio a un menor de edad que presentaba un cuadro de deshidratación severo, el cual finalmente fue atendido y apoyado por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo trasladaron al Hospital Regional IMSS Bienestar.

Paramédicos de Protección Civil dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio y se acudió a brindar atención médica a un menor de edad que se encontraba en el Centro de Salud del Refugio, ya que le negaban el servicio pese a las condiciones de salud que presentaba el menor.

El pequeño fue valorado y trasladado de urgencia al Hospital Regional IMSS Bienestar debido a que se encontró con un cuadro grave de deshidratación y debilidad.

El joven estuvo en valoración en el nosocomio y posteriormente fue entregado a su familia.

