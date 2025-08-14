logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

El pequeño fue valorado por elementos de PC, que lo trasladaron a hospital

Por Carmen Hernández

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

Ciudad Fernández.- Le niegan atención médica en el Centro de Salud del Refugio  a un menor de edad que presentaba un cuadro de deshidratación severo, el cual finalmente fue atendido y apoyado por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo trasladaron al Hospital Regional IMSS Bienestar. 

Paramédicos de Protección Civil dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio y se acudió a brindar atención médica a un menor de edad que se encontraba en el Centro de Salud del Refugio, ya que le negaban el servicio pese a las condiciones de salud que presentaba el menor. 

El pequeño fue valorado y trasladado de urgencia al Hospital Regional IMSS Bienestar debido a que se encontró con un cuadro grave de deshidratación y debilidad. 

El joven estuvo en valoración en el nosocomio y posteriormente fue entregado a su familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan trámites legales por personas desaparecidas
Realizan trámites legales por personas desaparecidas

Realizan trámites legales por personas desaparecidas

SLP

Miguel Barragán

Muere joven por males intestinales, refiere SS
Muere joven por males intestinales, refiere SS

Muere joven por males intestinales, refiere SS

SLP

Miguel Barragán

Descartan que haya sido un caso de cólera

Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados
Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

Revisará Alcaldía apoyo médico de empleados

SLP

Carmen Hernández

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud
Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

Niegan atención médica a menor en Centro de Salud

SLP

Carmen Hernández

El pequeño fue valorado por elementos de PC, que lo trasladaron a hospital