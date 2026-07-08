Anticipa PC más tormentas

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MATEHUALA.- Autoridades de Protección Civil de Matehuala reportaron que durante esta semana se estarán presentando tormentas eléctricas en la ciudad, por lo que es necesario tomar las debidas precauciones y, cuando se registren lluvias intensas, lo mejor es permanecer en casa y cuidar sobre todo a los adultos mayores y a los niños.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante las tardes y noches, acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento e incluso caída de granizo en algunas zonas del municipio y comunidades cercanas. Protección Civil Municipal recomienda a la población evaluar las condiciones meteorológicas antes de salir de casa. Si se encuentra al aire libre y las condiciones del tiempo se deterioran, se debe buscar de inmediato un refugio seguro y permanecer resguardado hasta que la tormenta haya concluido. Asimismo, se exhorta a evitar permanecer en espacios abiertos, bajo árboles aislados, cerca de postes, estructuras metálicas o cuerpos de agua durante la presencia de actividad eléctrica.

Cabe hacer mención que el pasado lunes se registraron varios impactos de rayos cerca de la ciudad y uno de ellos cayó en la zona urbana, provocando el incendio de un árbol. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.