Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM

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Matehuala.- Maestros y directivos del Tecnológico de Matehuala participaron en la capacitación del Modelo Curricular Modular NECTLI, realizada en el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí.

Esta jornada académica permitió a las y los participantes conocer de manera más amplia los fundamentos, alcances y propuestas de NECTLI, modelo curricular que forma parte de la transformación educativa impulsada por el TecNM bajo el enfoque de "Humanismo para la Justicia Social".

El Modelo Curricular Modular NECTLI propone una nueva forma de organizar la formación profesional, dejando atrás esquemas rígidos y avanzando hacia una estructura más flexible, integral y vinculada con las necesidades reales del país, de los sectores productivos y de la sociedad.

Su enfoque se basa en módulos de aprendizaje que articulan conocimientos, habilidades, competencias profesionales, laborales y socio-tecnológicas, con el propósito de formar egresadas y egresados más preparados para responder a los retos actuales.

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La capacitación representa un paso importante para fortalecer los procesos académicos institucionales y preparar a la comunidad tecnológica para la implementación gradual de este modelo curricular, que coloca al estudiantado al centro del proceso educativo y promueve una formación más cercana a las necesidades del entorno regional, nacional e internacional.