logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM

Por Jesús Vázquez

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan a docentes en modelo curricular NECTLI en el TecNM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Maestros y directivos del Tecnológico de Matehuala participaron en la capacitación del Modelo Curricular Modular NECTLI, realizada en el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí.

      Esta jornada académica permitió a las y los participantes conocer de manera más amplia los fundamentos, alcances y propuestas de NECTLI, modelo curricular que forma parte de la transformación educativa impulsada por el TecNM bajo el enfoque de "Humanismo para la Justicia Social".

      El Modelo Curricular Modular NECTLI propone una nueva forma de organizar la formación profesional, dejando atrás esquemas rígidos y avanzando hacia una estructura más flexible, integral y vinculada con las necesidades reales del país, de los sectores productivos y de la sociedad. 

      Su enfoque se basa en módulos de aprendizaje que articulan conocimientos, habilidades, competencias profesionales, laborales y socio-tecnológicas, con el propósito de formar egresadas y egresados más preparados para responder a los retos actuales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La capacitación representa un paso importante para fortalecer los procesos académicos institucionales y preparar a la comunidad tecnológica para la implementación gradual de este modelo curricular, que coloca al estudiantado al centro del proceso educativo y promueve una formación más cercana a las necesidades del entorno regional, nacional e internacional.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Enjambre de abejas ataca a turistas
        Enjambre de abejas ataca a turistas

        Enjambre de abejas ataca a turistas

        SLP

        Carmen Hernández

        Un guía recibió cientos de piquetes de los insectos

        Aumenta el costo del queso artesanal
        Aumenta el costo del queso artesanal

        Aumenta el costo del queso artesanal

        SLP

        Carmen Hernández

        Promueve Universidad de Matehuala lucha contra las adicciones
        Promueve Universidad de Matehuala lucha contra las adicciones

        Promueve Universidad de Matehuala lucha contra las adicciones

        SLP

        Jesús Vázquez

        Finaliza Mundialito de Futbol; premian a los ganadores
        Finaliza Mundialito de Futbol; premian a los ganadores

        Finaliza Mundialito de Futbol; premian a los ganadores

        SLP

        Carmen Hernández

        Participaron alumnos desde nivel básico y secundaria